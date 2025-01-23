ΠΑΣΟΚ: Καλεί στην Επιτροπή Θεσμών την Επιτροπή Ανταγωνισμού για 4 ολιγοπώλια σε ιδιωτική υγεία, ενέργεια, τράπεζες και λιανική αγορά τροφίμων

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας απέστειλαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και μέλη της Επιτροπής Δημήτρης Μπιάγκης, Ευαγγελία Λιακούλη και Παναγιώτης Δουδωνής -σε συνέχεια της δημόσιας σχετικής προαναγγελίας του κ. Ανδρουλάκη- ζητώντας την κλήση σε ακρόαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ολιγοπωλιακή διάρθρωση συγκεκριμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας και τις επιπτώσεις αυτών των πρακτικών στις τιμές προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνεται ότι την περίοδο 2020-2024 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 30% στα τρόφιμα, 40% στην ενέργεια, 25% στις μεταφορές και στη στέγαση καθώς και 12% στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, που είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι στον τομέα της ενέργειας 4 εταιρείες ελέγχουν το 70% της αγοράς, στον τομέα της λιανικής αγοράς τροφίμων 7 εταιρείες ελέγχουν πάνω από το 85% της αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα υγείας 2 όμιλοι ελέγχουν σχεδόν το 75% της αγοράς, με τον ένα εξ΄αυτών να είναι ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας και τέλος στον τραπεζικό κλάδο 4 τράπεζες συγκεντρώνουν το 95% των εργασιών.



