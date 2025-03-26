Τουρκική αντιπολίτευση: Γέμισαν οι φυλακές της Κωνσταντινούπολης με φοιτητές, δημοσιογράφους και διαδηλωτές

«Γέμισαν οι φυλακές της Κωνσταντινούπολης με φοιτητές, δημοσιογράφους και διαδηλωτές. Δεν έμεινε χώρος στις φυλακές».

Η αντιπολίτευση μιλά για «καθεστώς Ερντογάν».

«Τους δημοσιογράφους φίλους μας μετά την προσαγωγή τους και την προφυλάκιση τους, δεν τους πήγαν από τα δικαστήρια στις φυλακές. Τους οδήγησαν στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας. Διότι δεν έχει μείνει χώρος στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης! Αύριο σχεδιάζουν να πάνε κάποιους από τους φυλακισμένους σε φυλακές άλλων πόλεων. Σκεφτείτε λοιπόν μια κυβέρνηση που το 2025 , στον πιο γνωστό Μητροπολιτικό Δήμο του κόσμου, φυλακίζει τους φοιτητές, φυλακίζει τους δημοσιογράφους, φυλακίζει όσους διεκδικούν δημοκρατία και έτσι γέμισε όλες τις φυλακές και δεν έχει μείνει χώρος. Ντροπή σε τέτοιο καθεστώς! Ντροπή!» είπε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ.

Ερντογάν: Την πατρίδα μας δεν μπορούμε να την παραδώσουμε στην τρομοκρατία του δρόμου

«Ιδιαίτερα ευαίσθητες οι ημέρες που διανύουμε, μπορούν να μας οδηγήσουν στην καταστροφή».

«Διανύουμε ιδιαίτερα ευαίσθητες ημέρες που πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι να δρούμε με κοινή λογική και να έχουμε υπομονή. Δεν θα μας επηρεάσουν οι προβοκάτσιες, δεν θα απαντήσουμε στις προκλήσεις, δεν θα υποκύψουμε στην οργή μας, δεν θα εισέλθουμε σε σκοτεινούς δρόμους που μπορούν να μας οδηγήσουν στην καταστροφή.

Εμείς αυτή τη χώρα δεν την βρήκαμε στον δρόμο. Αυτή τη χώρα δεν την ιδρύσαμε εύκολα. Δεν φτάσαμε εύκολα σε αυτές τις ημέρες. Αυτή την παραδεισένια πατρίδα που σε κάθε σπιθαμή της υπάρχει ένα λιοντάρι, δεν μπορούμε να την παραδώσουμε στην τρομοκρατία του δρόμου».

Άγκυρα: «Ζητήθηκαν εξηγήσεις για τα 'ξεδιάντροπα' συνθήματα»

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν: «Αυτή είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά, η οποία έχει στόχο να υπονομεύσει τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας. Τα συνθήματα που φώναζαν ορισμένα στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ήταν 'ξεδιάντροπα' και από τις ελληνικές αρχές ζητήθηκαν εξηγήσεις για το θέμα».

Η εφημερίδα Hurriyet έγραψε: «Ξεδιάντροπα συνθήματα σε στρατιωτική τελετή που ήταν παρόντες Μητσοτάκης και Τασούλας»: «Ξεδιάντροπα και άσχημα συνθήματα εναντίον της Τουρκίας και της Κύπρου στην επίσημη στρατιωτική τελετή που ήταν παρόντες Τασούλας και Μητσοτάκης. Αντέδρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν πως αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη»

Το ΗΑΒΕR 7 ανέφερε: «Έλληνες στρατιώτες έβρισαν τους Τούρκους - Ζητήθηκαν εξηγήσεις»: «Oι Έλληνες στρατιώτες έβρισαν τους Τούρκους. Το ΥΠΕΞ ζήτησε εξηγήσεις».

