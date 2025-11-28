Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Γερμανός ομόλογός του Γιόχαν Βάντεφουλ παραχώρησαν την Παρασκευή κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, με τον Βάντεφουλ να δείχνει ότι στέλνει μήνυμα σε Ελλάδα και Κύπρο σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

«Ο νέος αμυντικός μηχανισμός SAFE της ΕΕ πρέπει να είναι πάντα ανοιχτός σε εταίρους όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο δύο σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ», ξεκαθάρισε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών.

Η Τουρκία είναι «γεωστρατηγικός εταίρος» για τη Γερμανία — πρέπει να ανοίξουμε «ένα νέο κεφάλαιο», επισήμανε ο Γερμανός υπουργός, όπως αναφέρει το Anadolu.

Η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση, και η Γερμανία δεν έχει άλλη σχέση σε αυτό το επίπεδο με καμία χώρα τόνισε.

Σύμφωνα πάντα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, «η συνεχής ετοιμότητα της Τουρκίας να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία και οι πολύτιμες συνεισφορές της εκτιμώνται».

«Εάν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι πάντα ένας αξιόπιστος εταίρος» δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Φιντάν: «Να μην αποκλειστούμε από το SAFE»

«Είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια η Τουρκία να μην αποκλειστεί από τις εργασίες που σχετίζονται με το SAFE και από αυτόν τον μηχανισμό... Με βάση την εμπειρία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται σε εξέλιξη εποικοδομητική εργασία για να διασφαλιστεί ότι αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών για την ασφάλεια της Ευρώπης» ανέφερε από

πλευράς του ο Χακάν Φιντάν.



«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σχετικά με την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, ούτε μπορεί να υπάρξει. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία δεν προχωρά, και δεν ανοίγουν κεφάλαια διαπραγμάτευσης» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, αφήνοντας αιχμές για πολιτικά ζητήματα.



«Η Γερμανία είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη παγκόσμια εμπορική αγορά της» σημείωσε.



Τo σενάριο συμμετοχής της Άγκυρας στο SAFE (Security Action for Europe) προκαλεί αντιδράσεις σε Αθήνα και Λευκωσία, δεδομένου ότι υπάρχει casus belli (αιτία πολέμου) κατά της Ελλάδας αλλά και συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή τμήματος της Κύπρου.



Στον κανονισμό του SAFE Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει δικλείδες ασφαλείας δηλαδή, προϋποθέσεις για συμμετοχή τρίτων χωρών.



Το SAFE είναι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας. Παρέχει μέσω δανείων κεφάλαια για εξοπλιστικές ανάγκες, κοινές προμήθειες όπλων και υποστήριξη της άμυνας των κρατών-μελών. Το συνολικό «πακέτο» που έχει εγκριθεί φθάνει τα 150 δισ. ευρώ για πολλά κράτη-μέλη.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2025 και τα κράτη μέλη καλούνται να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2025.

