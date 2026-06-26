Απάντηση στα σενάρια που τη θέλουν να μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ έδωσε η Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σχετική συζήτηση, χωρίς όμως να αποκλείει μελλοντικές πολιτικές συγκλίσεις.

Μάλιστα, με αφορμή το πράσινο φόρεμα που φορούσε, σχολίασε με χιούμορ ότι «είναι Μουντιάλ και μας έχει τρελάνει όλους το Πράσινο Ακρωτήρι», προσθέτοντας πως της αρέσει «όταν τα outsider νικούν την αλαζονεία των αντιπάλων τους». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι «θερινές πολιτικές μεταγραφές» γίνονται σε άλλα κόμματα, προκειμένου – όπως είπε – να επηρεαστεί το δημοσκοπικό κλίμα.

Αναφερόμενη στα σενάρια προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε πως οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συζήτηση μόνο όταν αυτή αφορά συγκλίσεις πολιτικών χώρων και όχι μεμονωμένων προσώπων.

«Η επιθυμία μου θα ήταν να υπάρξει σύγκλιση πολιτικών κομμάτων. Οι χώροι μας είναι όμοροι ιδεολογικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συζήτηση, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Τζάκρη υποστήριξε ακόμη ότι σήμερα συγκρούονται δύο στρατηγικές: από τη μία, όπως είπε, η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη που ζητά στήριξη στο όνομα της σταθερότητας και, από την άλλη, η ανάγκη για «κάθαρση», την οποία – όπως εκτίμησε – οφείλουν να υπηρετήσουν οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ερωτηθείσα ποιοι μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, απάντησε πως «Ανδρουλάκης, Κασσελάκης, σίγουρα. Και Τσίπρας και όλοι όσοι θέλουν», σημειώνοντας ότι απαιτούνται συνεργασίες και όχι μόνο αριθμητικές ισορροπίες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να αλλάξει στρατηγική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και αποδίδει τις συνεχείς εκλογικές ήττες του σε ένα σύστημα συμφερόντων που, όπως είπε, στηρίζει την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σημείωσε το εξής:

«Να σας πω τι λέει ο κύριος Τσίπρας; "Οκτώ χρόνια χάνω από τον Μητσοτάκη. Όχι επειδή είναι έξυπνος, όμορφος, καλύτερος πολιτικός. Χάνω επειδή υπάρχει ένα πασίδηλο σύστημα συμφερόντων, μιντιακό και όχι μόνο, που τον υποστηρίζε"».

«Λέει ο κ. Τσίπρας ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, θα προσχωρήσει εκείνος στα συμφέροντα και αυτή τη φορά θα τον νικήσει τον Μητσοτάκη. Επειδή θα πάει με τα συμφέροντα και τα συμφέροντα θα έρθουν μαζί του» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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