Του Γιάννη Ανυφαντή

Άνω – κάτω έγινε η επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής από την σφοδρότατη κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη με φόντο την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ αλλά και την αυριανή εκδίκαση της μηνυτήριας αναφοράς του Σταμάτη Πουλή και της συζύγου του σε βάρους του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης.

Η άγρια κόντρα ξέφυγε των κοινοβουλευτικών ορίων, όταν ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε «παπ…» τις κατηγορίες που του επέρριψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, καταγγέλλοντας τον Χανιώτη βουλευτή ότι κρύβεται και εμφανίζεται στα δικαστήρια για να αντιμετωπίζει τη μήνυση.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως έχει «φυλαγμένα» στοιχεία εναντίον συνεργατών του Υπουργού, προαναγγέλλοντας ότι θα τα αποκαλύψει αύριο στην Ολομέλεια. «Για έναν συνεργάτη σας και τον κ. Καραθανάση. Είναι ένας που του χάρισε ο Γεωργιάδης ένα εργασία στο Πλατύ για ζάχαρη και το λήστεψε», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Χανιώτης βουλευτής.

«Ακούστε. Οι άνθρωποι που έχουν ανδρεία και εντιμότητα όταν εξευτελίζονται μαζεύονται. Είναι αυτό που λέμε στην λαϊκή γλώσσα τσίπα. Πριν από 9 χρόνια στη Βουλή αυτή, μπήκατε ως αναπληρωτής και μας κατηγορήσατε για παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ. ΩΣ αποτέλεσμα αυτού απολύσατε 4 ανθρώπους μου κάνατε εξεταστική (…) Επί 9 χρόνια συκοφαντούσατε, λέγατε ψέματα, επί 9 χρόνια λασπώνατε ανθρώπους. Επί 9 χρόνια με το θράσος και το ύφος σας κυνηγήσατε ανθρώπους απολύσατε τον πρόεδρο ΚΕΕΛΠΝΟ και η ελληνική δικαιοσύνη πανηγυρικά σας είπε ότι λέγατε ψέματα. Αύριο είναι το δικαστήριό σας για συκοφαντική δυσφήμιση αυτών των ανθρώπων. Αύριο θα έχετε τα παντελόνια να πάτε στο δικαστήριο ή θα κρυφτείτε και αύριο και θα πρέπει να σας βάλουμε άλλου είδους παντελόνια; Θα πάτε στη βουλή να υποστείτε τις συνέπειες ή για άλλη μια φορά θα δείξετε στην ελληνική δικαιοσύνη ότι είστε ένας ψευτόμαγκας; Και όταν η ελληνική δικαιοσύνη σου ρίχνει μια ΧΛΑΠΑΤΣΑ εσύ κρύβεσαι πίσω από τον δικηγόρου σου. Ελπίζω λεβέντικα να πας στο δικαστήριο να δικαστείς ως Κρητικός», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Χαρακτηριστικός της έντασης που ακολούθησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Γεωργιάδης: Ακούσατε κύριε πρόεδρε, «παπ...» λέει ότι είναι αυτά που είπα.

Πολάκης: Θα πάω με την εισήγηση του εισαγγελέα που έλεγε να δικαστούν.

Γεωργιάδης: Αυτά θα τα πεις αύριο στο δικαστήριο.

Πολάκης: Θα μας πει για παντελόνια ο Γεωργιάδης που έχει βρίσει Καραμανλή και Σαμαρά και μετά τους γλείφει.

Γεωργιάδης: (για το εργοστάσιο Ζάχαρης) Κάναμε μια διαδικασία και βρέθηκε μόνο ένα ενδιαφερόμενος επενδυτής. Τα εργοστάσια ανήκαν στην τράπεζα Πειραιώς, δεν χαρίσαμε τίποτα. Ο κ. Καραθανάσης νοίκιασε το ένα εργοστάσιο και εξ όσων γνωρίζω η τράπεζα έως σήμερα δεν έχει βρει κανέναν άλλον επενδυτή….

Πολάκης: Πούλησε ότι υπήρχε μέσα στο εργοστάσιο; Ναι ή όχι;

Γεωργιάδης: Δεν είναι δική μου δουλειά…

Πολάκης: Α δεν είναι δική σου δουλειά…

Γεωργιάδης: Σε έχω εξευτελίσει σε όλα τα δικαστήρια. Το ύφος το δικό σου….σε έχω κάνει το ρεζίλι των σκυλιών είσαι το ρεζίλι της Κρήτης. Όπου σε βρίσκω σε εξευτελίζω.

Πολάκης: Πρόσεξε μην πάθεις καμία ανακοπή…έλα έλα…εγώ δεν θα απαντήσω. Ο αρχιμάστορας στην προσπάθειά του να μην απαντήσει, πήρε ένα κάρο προσωπικές προσβολές….

Γεωργιάδης: Ο επενδυτής που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ συνελήφθη για φόνο. Αυτόν μας άφησε ο Πολάκης και έχει το θράσος να μιλάει…

Πολάκης: Θα πάθεις καμία ανακοπή.

Γεωργιάδης: Θα πας αντρίκεια στο εδώλιο Πολάκη; Που έχεις τα μούτρα και μιλάς. Θα πληρώσεις.

