Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εμποδίζει τη Δικαιοσύνη για το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η ανάρτησή του

«Ο μόνος που δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνεχίζει και μπαίνει εμπόδιο στο να φτάσουν στη Δικαιοσύνη, οι δύο υπουργοί»

ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ένα βίντεο στα social media του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς παρουσιάζει πώς περιγράφεται στη δικογραφία από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς η δράση του καθετοποιημένου κυκλώματος που απάρτιζαν διοικητικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του τεχνικού συμβούλου και των «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών.

«Τα συμπεράσματα είναι προφανή. Ο μόνος που δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνεχίζει και μπαίνει εμπόδιο στο να φτάσουν στη Δικαιοσύνη οι δύο υπουργοί» σημειώνει ο Κ. Τσουκαλάς.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΕΚΕΠΕ Κώστας Τσουκαλάς ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ΝΔ ευρωπαίοι ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark