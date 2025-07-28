Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εμποδίζει τη Δικαιοσύνη για το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Η ανάρτησή του

Με ένα βίντεο στα social media του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς παρουσιάζει πώς περιγράφεται στη δικογραφία από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς η δράση του καθετοποιημένου κυκλώματος που απάρτιζαν διοικητικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του τεχνικού συμβούλου και των «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών.

«Τα συμπεράσματα είναι προφανή. Ο μόνος που δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συνεχίζει και μπαίνει εμπόδιο στο να φτάσουν στη Δικαιοσύνη οι δύο υπουργοί» σημειώνει ο Κ. Τσουκαλάς.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.