«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ συναντήθηκαν η διαφθορά και ο πελατειασμός της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Αναλυτικά ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει:

«Όταν έρχονται σωρηδόν δικογραφίες για υπουργούς και δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αυτό πιστοποιεί το καθετοποιημένο σύστημα διασπάθισης των κοινοτικών πόρων. Με πολιτική κάλυψη είχε στηθεί μια μηχανή μαύρου χρήματος , στην οποία έσπευσαν όλοι να λάβουν το «μερίδιο» τους.

Αυτό δεν είναι διαχρονική παθογένεια αλλά άλλη μια απόδειξη ότι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό το κράτος και οι πόροι του είναι λάφυρο.

Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπερδέψει ζητώντας από τον κ. Καραμανλή να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Φοβάται να ζητήσει παραιτήσεις ή να αποπέμψει τους ελεγχόμενους. Επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση του βασίζεται σε μια δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη.

Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε και σήμερα (sic) για δυναμικότερη αντιπαράθεση με το «Βαθύ Κράτος».

Μα ο ίδιος είναι το «Βαθύ Κράτος».

Είναι ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης των υποκλοπών που ήθελε να ελέγξει τα πάντα. Που δημιούργησε μετά την οικονομική κρίση ένα μονοκομματικό διεφθαρμένο πελατειακό κράτος χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια. Το κράτος λάφυρο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τις συμβουλευτικές εταιρείες, των ημετέρων και τις ελίτ των αρεστών.

Το κράτος που εισπράττει τους φόρους των πολιτών και μετά τους μοιράζει με απευθείας αναθέσεις στους «κολλητούς» του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μαξίμου.

Μετέτρεψαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε έξοδα για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό. Δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον "Νίξον".

Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία.

Η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι να προκηρύξει εκλογές».

Πηγή: skai.gr

