«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει σε ανάρτησή της η βουλευτής Σερρών και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή.

«Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες. Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

» Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους. Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας. Η αλήθεια θα λάμψει!»

Το όνομα της κ. Αραμπατζή μαζί με αυτό του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού βρίσκεται στη δικογραφία που παραπέμφηκε στη Βουλή χωρίς αξιολόγηση, καθώς η περίπτωση των δύο εμπίπτει στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, που ορίζει ότι εάν κατά τη διάρκεια έρευνας προκύψουν στοιχεία που σχετίζονται με αδικήματα, τα οποία ενδέχεται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων τους ακόμη κια δεν κατέχουν πλέον τη θέση, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή.

Η κ. Αραμπατζή και ο κ. Λιβανός έλαβαν γνώση της δικογραφίας χθες το πρωί στην αίθουσα 168 της Βουλής.

Η βουλευτής Σερρών εμπλέκεται λόγω διαλόγων που είχε με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φέρεται να ζητούσε εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους της κτηνοτρόφους.

Πηγή: skai.gr

