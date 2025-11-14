Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης φοβάται τη συμβολή της «Ιθάκης» σε ένα καλύτερο μέλλον

Απάντηση στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για το εάν θα διαβάσει ή όχι την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η πατρίδα μας δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη».

Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιλέγει τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Τσίπρα:

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».

Το σχόλιο του πρωθυπουργού για το βιβλίο του κ. Τσίπρα:

«Έχω πολλά βιβλία στο γραφείο μου που βιάζομαι να τα διαβάσω και να τα φυλλομετρήσω. Αυτό το βιβλίο δεν είναι σε αυτά που βιάζομαι να δω. Σίγουρα θα πληροφορηθώ, θα αφήσω την αποδόμηση αυτού του μυθιστορήματος σε άλλους. Άλλωστε έχω πολύ σκληρή και προσωπική άποψη για τα γεγονότα εκείνης της περιόδου». Ανέφερε ακόμη ότι, όταν ολοκληρώσει την ενασχόλησή του με τα κοινά, θα ήθελε να μεταφέρει κάποιες από τις εμπειρίες του «σε διαφορετική μορφή από το να γράψω μία βιογραφία», προσθέτοντας: «Την ιστορία σου την γράφεις όσο είσαι στην πολιτική, είναι δουλειά άλλων να σε κρίνουν. Αν βιάζεσαι να το κάνεις, τότε μάλλον κάτι δεν έχεις κάνει καλά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.