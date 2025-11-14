Του Γιάννη Ανυφαντή

Μία χαλαρή και σε καλό κλίμα συζήτηση με βουλευτές της ΝΔ είχε ο Πρωθυπουργός στο εντευκτήριο της Βουλής επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027. «Το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί!», είπε όλο νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους περίπου 40 – 50 βουλευτές που βρίσκονταν γύρω του, υπογραμμίζοντας πως «σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Μιλώντας στους «γαλάζιους» βουλευτές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός είπε πως στη ΝΔ δεν υπάρχουν μυστικά, γεγονός όμως που μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. «Ή ό,τι λέγεται μαθαίνεται ή ό,τι υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας», υπογράμμισε και συνέχισε: «είμαι διαθέσιμος για κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη βελόνα των δημοσκοπήσεων – μετά τα πυρά που εξαπέλυσε στην αίθουσα της Ολομέλειας κατά του ΠΑΣΟΚ – αναγνωρίζοντας πως για το κυβερνών κόμμα τον τελευταίο χρόνο δεν έχει κινηθεί. «Η δικιά μας δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο κάτι που δεν το θεωρώ κατ΄ ανάγκη κακό», τόνισε προσθέτοντας πως «οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δική μας». Μάλιστα σε ερώτηση για την αναφορά Γερουλάνου πως η βελόνα του ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένη, παρέπεμψε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. «Να θυμίσω τις δημοσκοπήσεις του 2023 πριν τις εκλογές, έχουμε καιρό μέχρι τότε, έχουμε γιορτές τώρα», πρόσθεσε.

Η συζήτηση πάντως κινήθηκε και σε ζητήματα της επικαιρότητας όπως οι εξελίξεις στα Βορίζια και το ζήτημα της οπλοκατοχής στη Κρήτη. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το φαινόμενο με τις μπαλοθιές δεν έχει πλέον τη συχνότητα που είχε με την κυρία Μπακογιάννη να παρεμβαίνει και να επισημαίνει: «έχει ελαττωθεί πολύ, έχω να ακούσω 4 χρόνια». Μάλιστα η κυρία Μπακογιάννη υπογράμμισε πως δεν πρέπει να την «πληρώσουν» τα σκοπευτήρια. «Η σκοποβολή είναι σημαντικό ολυμπιακό άθλημα και έχουμε και πρωταθλητές», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

