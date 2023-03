Τσίπρας: Στη μικρή κοινωνία της Τήλου είδα ένα έμπρακτο δείγμα της Ελλάδας που θέλουμε Πολιτική 19:51, 26.03.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε «εντυπωσιασμένος» από το πως λειτουργεί το πιλοτικό πρόγραμμα just go zero, στο Κέντρο κυκλικής καινοτομίας στην Τήλο