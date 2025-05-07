Την ανάγκη αυξημένης χρηματοδότησης για την ανθεκτικότητα των υδάτων υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο.

Υπογράμμισε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης «Στρατηγικής για την ανθεκτικότητα του νερού» που δεν μένει στα λόγια, αλλά επενδύει στην πρόληψη, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα.

Τόνισε, δε, ότι το πρόβλημα του νερού είναι ακόμη πιο μεγάλο για τις μεσογειακές χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό επιβάλλει μια ολιστική προσέγγιση και συγκεκριμένες λύσεις.

Ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε και στους άξονες που πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η Στρατηγική, όπως επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης για τη διασφάλιση της παροχής νερού για τους πολίτες, την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία, καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών και συγκεκριμένες δράσεις για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των κινδύνων της ξηρασίας, τη μέτρηση των επιπτώσεων και την πρόβλεψη μελλοντικών κινδύνων.

Καταλήγοντας, έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη υποστήριξης των αγροτών «ως έμπρακτη αναγνώριση στις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, παράλληλα με τον καθημερινό τους μόχθο να μας παρέχουν ποιοτικά αγροτικά προϊόντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

