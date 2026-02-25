Τσιάρας: Στοίχημα η διάσωση κτηνοτροφίας

Σε καλό κλίμα διεξήχθη η τρίωρη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ). Στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα ανοιχτά μέτωπα: πληρωμές, κόστος παραγωγής, πετρέλαιο, ΔΕΗ, ευλογιά και η επόμενη ημέρα του Οργανισμού Πληρωμών.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε πως μέχρι το Πάσχα και μέσα στον μήνα θα προχωρήσουν σειρά καταβολών και εκκρεμοτήτων, με στόχο να κλείσουν ανοιχτά ζητήματα και να υπάρξει, μέχρι το τέλος του χρόνου, μια ουσιαστική τυποποίηση διαδικασιών.

Δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τις δυσκολίες λέγοντας ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αρκετές παθογένειες. Αυτή τη στιγμή ανακαλύπτουμε προβλήματα που δεν φανταζόμασταν». Σημείωσε, δε, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και ότι «από του χρόνου δεν θα υπάρχει θέμα», καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη προσαρμογή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη μάχη που δόθηκε για να μην υπάρξει διακοπή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Ο κ. Τσιάρας περιέγραψε ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία «η ΕΕ μας απειλούσε με διακοπή χρημάτων» και ότι η βασική προτεραιότητα ήταν «να πάρουμε το πράσινο φως και να δώσουμε τα χρήματα στους δικαιούχους».

Όπως υπογράμμισε, «ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτά τα βήματα για να μη υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον», αφήνοντας να εννοηθεί πως οι παρεμβάσεις που έγιναν είχαν στόχο τη διασφάλιση της ομαλής ροής των πληρωμών.

Στο μέτωπο της ευλογιάς, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «δεν είναι πολιτικό θέμα η αντιμετώπισή της». Τόνισε ότι σε όλες οι χώρες που υπάρχει ευλογιά είναι ενδημική και προειδοποίησε πως «αν δεν βάλουμε όλοι τα δυνατά μας θα έχουμε πρόβλημα». «Είμαστε σε υπαρξιακό ζήτημα για την κτηνοτροφία που πρέπει να τη σώσουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας το πρόβλημα με το εθνικό προϊόν-σημαία, σημείωσε ότι «ένα δισεκατομμύριο είναι ο κύκλος εργασιών της φέτας και πρέπει να το κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού», υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Στα ζητήματα κόστους παραγωγής, ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικές συναντήσεις με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της καταβολής των χρημάτων που εξοικονομήθηκαν από τους ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι «στόχος είναι να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους».

Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες, κύλησε σε ιδιαίτερα ήρεμους τόνους, με τους παραγωγούς να θέτουν συγκεκριμένα ζητήματα και τον υπουργό να απαντά αναλυτικά. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας έθεσαν το σύνολο των προβλημάτων που τους απασχολούν, τόσο για τη γεωργία όσο και για την κτηνοτροφία.

