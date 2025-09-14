Προκλητική ανακοίνωση, ως αντίδραση στις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάνει και υποδείξεις με αυστηρό ύφος στις ελληνικές αρχές, προκειμένου να αποφεύγονται «πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Σχετικά με ορισμένα γεγονότα που διεξήχθησαν και δηλώσεις που έγιναν στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ελλάδα. Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και εξωφρενικές δηλώσεις που έκαναν οι ελληνικές αρχές με το πρόσχημα της δήθεν επετείου αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας.

Τέτοιες παρατηρήσεις έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από το να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook, είχε αναφέρει σχετικά:

«Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε και αυτήν την ανασκόπηση. Ανανεώνουμε για την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.