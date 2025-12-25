Σε μία απίστευτη, όσο και προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση που αυξάνει στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη σε καθημερινή πλέον βάση, προέβη το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ούτε λίγο, ούτε πολύ, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο και ότι οι «ισχυρισμοί της Αθήνας για παραβιάσεις του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε αρχικά στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του εδάφους ή στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους».



Και πρόσθεσε: «Η πλευρά που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά μάλλον τα αποκλειστικά και μονομερή βήματα και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του να γίνει η περιοχή μια λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για μια ζώνη συγκρούσεων».

όσον αφορά τις παραβιάσεις και την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο τα τελευταίαο 24ωρα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει:

«Οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι πρωτοφανής στην ιστορία μέχρι και σήμερα. Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικές μεθόδους μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».



Πηγή: skai.gr

