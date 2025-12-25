Λογαριασμός
Το μήνυμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Χριστούγεννα

«Το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα ήταν η γέννηση του Ιησού Χριστού. Καλά Χριστούγεννα», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβειρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Το μήνυμά της για τα Χριστούγεννα «ανέβασε» στα social media η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα, η οποία έχει κερδίσει τα θετικά σχόλια για τις κινήσεις και το ενδιαφέρον που δείχνει για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, έγραψε στο Facebook: 

«Το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα ήταν η γέννηση του Ιησού Χριστού. Καλά Χριστούγεννα! ».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Χριστούγεννα
