Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για νέο γραμματέα ο Νίκος Ανδρουλάκης - Τα 23 ονόματα για το Πολιτικό Συμβούλιο

Της Δέσποινας Βλεπάκη
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
Για το Πολιτικό Συμβούλιο ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει κατά αλφαβητική σειρά:
- τον Μιχάλη Αεράκη
- την Τόνια Αντωνίου
- τη Μιλένα Αποστολάκη
- τον Παύλο Γερουλάνο
- τον Θανάση Γλαβίνα
- τη Μαρία Δαφέρμου
- την Άννα Διαμαντοπούλου
- τον Χάρη Δούκα
- τον Λευτέρη Καρχιμάκη
- τον Μιχάλη Κατρίνη
- τη Μάρα Κουκουδάκη
- την Όλγα Μαρκογιαννάκη
- τον Νίκο Μήλη
- τον Κώστα Παπαδημητρίου
- τον Φίλιππο Σαχινίδη
- τον Κώστα Σκανδαλίδη
- την Κατερίνα Σολωμού
- τον Ανδρέα Σπυρόπουλο
- τον Μιχάλη Τζελέπη
- τον Κώστα Τσουκαλά
- την Έφη Χαλάτση
- τον Παύλο Χρηστίδη
- τον Μανώλη Χριστοδουλάκη
Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:
- Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
- Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης
- Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Πηγή: skai.gr
