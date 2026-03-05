Έντονη ήταν η αντίδραση των Μέσων Ενημέρωσης της Τουρκίας για τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κατά την επίσκεψή του στη Λευκωσία όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Haber αναφερθείσα στον Έλληνα υπουργό, «μας στοχοποιεί στη μέση του πολέμου», κάνοντας λόγια για «αυθάδη λόγια σαν αεπειλή».

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα λέει:

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Δένδιας, απαντώντας στην ερώτηση αν η αποστολή στρατευμάτων στην «ΕΔΝΚ» μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την Τουρκία, έκανε μια αλαζονική δήλωση ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την απόσυρση της μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην «ΤΔΒΚ».

Είχαν ακουστεί εκρήξεις στη Βάση Ακρωτηρίου στην 'Ελληνική Διοίκηση της Νότιας Κύπρου', και στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι απογειώθηκαν κάποια πολεμικά αεροσκάφη που βρίσκονταν εδώ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της 'ΕΔΝΚ' Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι στο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της κυρίαρχης βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στη «Νότια Κύπρο», χρησιμοποιήθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και σημειώθηκαν περιορισμένες ζημιές.

Κάνοντας δήλωση στον Τύπο, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ελληνοκύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα τις τελευταίες 2 ημέρες και είπε: «Μετά τις αδικαιολόγητες επιθέσεις στο έδαφος της 'ΕΔΝΚ', υποσχέθηκα στον Πάλμα ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει όσο μπορεί για την άμυνα της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης' καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης».

Ο Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την 'ΕΔΝΚ' μία ημέρα αργότερα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό των Ελληνοκυπρίων και ανακοίνωσε ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματα για βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Αντώνη Σρόιτερ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού Alpha κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Δένδιας εξέφρασε και πάλι την ενόχλησή του για την Τουρκία.

Στην ερώτηση του Σρόιτερ: "Θα μπορούσε η ανάπτυξη ελληνικών στρατευμάτων στην 'ΕΔΝΚ' να είναι μια καλή δικαιολογία για την Τουρκία να αναπτύξει δυνάμεις στην πλευρά της 'ΤΔΒΚ'; Πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό;"

Ο Έλληνας υπουργός είπε ότι η Τουρκία έχει τεράστια στρατιωτική παρουσία στην 'ΤΔΒΚ' (40.000, όπως είπε) και ότι η άφιξη ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή είναι μια καλή ευκαιρία για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

Ο παρουσιαστής ρώτησε: «Θα παραμείνουν οι ελληνικές δυνάμεις στην ‘ΕΔΝΚ’ μετά το τέλος της κρίσης; Θα γίνουν συχνότερες οι επισκέψεις πλοίων και αεροσκαφών;»

Απαντώντας στην ερώτηση, ο Δένδιας δήλωσε ότι ο ελληνικός στρατός θα είναι μόνιμος στην ελληνοκυπριακή διοίκηση και χρησιμοποίησε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Οι συγκεκριμένες Δυνάμεις πήγαν για να προστατεύσουν, ξαναλέω, το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου από αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα δώσω κάποια γενική αλλαγή πολιτικής ή οδηγίες».

Πηγή: skai.gr

