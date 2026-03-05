Τσουκαλάς: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης

«Πριν λίγες μέρες η έντυπη έκθεση του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon αποκάλυψε το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αποκάλυψε πως από το 2017 έως το 2025, το ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Και σημειώνει: «Συγκεκριμένα, την ίδια περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημα τους να εξανεμίζεται λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα βασικά αγαθά, το ελληνικό κράτος δαπανά 1,56 δισ. ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες.

Η έκθεση καταγράφει 3.079 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,55 δισ. που μοιράστηκαν σε 1.266 εταιρείες, χωρίς να υπολογίζει τις επιπλέον συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίμημα μικρότερο από 15.000 ευρώ. Από την έκθεση προκύπτει πως μόλις το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των χρημάτων που δόθηκαν , δηλαδή δώδεκα εταιρείες έλαβαν περίπου 1,5 δισ. Το 62% των συμβάσεων φαίνεται να έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση, χωρίς κανένα διαγωνισμό».

Και τονίζει ο κ. Τσουκαλάς:

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Για ποιο λόγο φορείς του Δημοσίου και Υπουργεία παραδίδουν κρίσιμες αρμοδιότητες και λειτουργίες του κράτους σε ιδιώτες και μάλιστα με δυσθεώρητες αμοιβές;

Ποιος αποφάσισε και γιατί τη σιωπηλή μετατόπιση εξουσίας εκτός του θεσμικού κορμού του κράτους και χωρίς διαφάνεια;

Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι βασικά συστατικά μιας έντιμης και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ίδια στιγμή που αρνείται τον 13ο μισθό στο δημόσιο, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και τη μείωση των έμμεσων φόρων, επιλέγει να σκορπά πάνω από 1,56 δισ. σε ελάχιστες εταιρείες δήθεν για να συμβουλεύουν το κράτος. Αντί να στηρίξει την υγεία, την παιδεία και τις υποδομές επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Θα απαντήσει η κυβέρνηση στις αποκαλύψεις ή θα κάνει ως συνήθως πως δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε;».

