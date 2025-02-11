Η ελληνική κυβέρνηση ασκεί σφοδρές πιέσεις στη Γαλλία για να σταματήσει την πώληση πυραύλων Meteor που κατευθύνονται από ραντάρ στην Τουρκία.

Η πιθανή πώληση βρέθηκε στην ατζέντα της συνάντησης τη Δευτέρα μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι, στο περιθώριο της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Αθήνα προσπαθεί να σταματήσει την πώληση στην Τουρκία, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την αεροπορική υπεροχή της στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα αγόρασε 24 γαλλικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη Rafale, ενώ η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα F-35 το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400.

Τώρα η Άγκυρα σκοπεύει να αγοράσει 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon -20 μεταχειρισμένα από το Ηνωμένο Βασίλειο και 20 νέα- και θέλει να είναι εξοπλισμένα με Meteors. Οι πύραυλοι κατασκευάζονται από την ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής όπλων MBDA με έδρα το Παρίσι.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κάλεσε τη Γαλλίδα πρέσβη στην Αθήνα, Laurence Auer, ζητώντας «μια επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις αναφορές για την πώληση».

«Εξέφρασα στη Γαλλίδα πρέσβη την έντονη αντίθεση της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που δεν συνάδει με τις άριστες στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών» ανέφερε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επιδιώκοντας να αμβλύνει τις ανησυχίες της Αθήνας, Γάλλος διπλωμάτης ανέφερε σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι η Γαλλία, ηγείται των συνομιλιών για τη συμφωνία, υπενθυμίζοντας τη γαλλο-ελληνική συμφωνία του 2021 που προβλέπει τον όρο της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής.

Η Γαλλίδα διπλωμάτης επισήμανε επίσης μια σημαντική στρατιωτική συμφωνία που υπογράφηκε το 2021 μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, η οποία περιελάμβανε μια ρήτρα για την αμοιβαία αμυντική βοήθεια.

Η ίδια γραμμή επαναλήφθηκε και στη συνάντηση Μακρόν - Μητσοτάκη τη Δευτέρα.

«Ο Γάλλος Πρόεδρος επιβεβαίωσε στον Έλληνα πρωθυπουργό τη δέσμευση της Γαλλίας στη γαλλο-ελληνική στρατηγική εταιρική σχέση και στην ασφάλεια της Ελλάδας», σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη συνάντηση από τη γαλλική προεδρία.

Παρά τις ανησυχίες της Ελλάδας, αρκετές χώρες της ΕΕ προχωρούν σε πωλήσεις όπλων στην Τουρκία.

Η Αθήνα ετοιμάζει επίσης επίσημη διαμαρτυρία κατά της Ιταλίας για την αμυντική της συμφωνία με την Τουρκία. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η Ρώμη παρέκαμψε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς εγκρίνοντας την πώληση της Piaggio Aerospace στην τουρκική Baykar χωρίς να ενημερώσει τους εταίρους της ΕΕ, σύμφωνα με την ελληνική εφημερίδα Καθημερινή.

Η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη συνεχιζόμενη συμφωνία ύψους 2,5 δισ. ευρώ για έξι υποβρύχια της Γερμανίας με την Άγκυρα.

Η Ισπανία συνέβαλε στην κατασκευή του τουρκικού αεροπλανοφόρου Anadolu, ενώ τον Δεκέμβριο οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία για το Jet Trainer Aircraft Project.

Στο μεταξύ, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να επανεξετάσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Πηγή: skai.gr

