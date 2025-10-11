«Mέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και διαδοχικών αναταράξεων, η ελληνική αγορά εργασίας παραμένει σε σταθερή πορεία ανάκαμψης», γεγονός που, όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκος Μηλαπίδης, αντανακλάται σε πολλούς δείκτες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «στη σημερινή αγορά εργασίας, πιο δύσκολα βρίσκεις εργαζόμενους απ’ ό,τι δουλειά. Σημάδι ασφαλώς θετικό, που θέτει, όμως, νέες προκλήσεις, όπως την έτι περαιτέρω διεύρυνση της απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες που υποεκπροσωπούνται στο εργασιακό στερέωμα».

Σε αυτό το πλαίσιο, «ξεκινάει νέο πρόγραμμα απασχόλησης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που στοχεύει στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και ειδικά σε άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, με επιδότηση 100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για θέσεις πλήρους απασχόλησης και 50% για θέσεις μερικής απασχόλησης.

Θέλουμε το 2026 να είναι η χρονιά που οι γυναίκες θα κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, ο κ. Μηλαπίδης αναφέρεται και στο επίπεδο των μισθών στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι, παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια συνεκτική πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων από την εργασία.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει, «οι μισθοί στην αγορά δεν ρυθμίζονται από το κράτος. Απαιτείται, λοιπόν, τόλμη και πρωτοβουλία και από τις επιχειρήσεις, ώστε να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα που θα αναγνωρίζει ότι η επένδυση στην κατάρτιση στον εργαζόμενο και οι υψηλότερες απολαβές, βάσει παραγωγικότητας, συνιστούν τελικά επένδυση στην ίδια την επιχείρηση».

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, ο Γ.Γ. Εργασιακών Σχέσεων τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι, έως το 2027, αυτός θα φτάσει τα 950 ευρώ – αύξηση που θα ξεπερνά το 40%, σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2019. Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται μέσω ενός αλγόριθμου της ΕΛΣΤΑΤ που θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, ειδικά για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κλίμακας, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Όπως εξηγεί, «όσο αυξάνονται οι τιμές του καλαθιού των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός, προσφέροντας θωράκιση απέναντι στην ακρίβεια, ενώ, όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα της οικονομίας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός, διασφαλίζοντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα αντανακλάται και στους μισθούς των εργαζομένων».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μηλαπίδης απαντά στην κριτική σχετικά με διατάξεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και σχολιάζει ότι ο λαϊκισμός ορισμένων δεν ωφελεί «ούτε τη δημοκρατία ούτε εκείνους που -δήθεν- υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η αγορά εργασίας αλλάζει, οι επιλογές όλων διευρύνονται. Το νέο νομοσχέδιο κομίζει περισσότερες επιλογές για νέους γονείς, φοιτητές, εργαζόμενους που διεκδικούν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε μια αγορά εργασίας η οποία μετασχηματίζεται θετικά και έχει ανάγκη από ρυθμίσεις που εξισορροπούν την ευελιξία με την εργασιακή ασφάλεια».

Σχετικά με τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ο κ. Μηλαπίδης επισημαίνει ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος θα είναι μήνες εκτεταμένου θεσμικού κοινωνικού διαλόγου της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, με τους προέδρους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του Υπουργείου και των εταίρων, οι οποίες θα ενσωματωθούν και θα συγκροτήσουν την τελική μορφή στο σχέδιο δράσης για την αναζωογόνηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ένα ακόμα ζήτημα που θίγει είναι ο επαναπατρισμός των Ελλήνων του εξωτερικού, μέσα από τη δράση εξωστρέφειας Rebrain Greece, υπενθυμίζοντας τη διοργάνωση εκδήλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, με τη συμμετοχή 35 ελληνικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μηλαπίδης τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της νόμιμης, ελεγχόμενης μετανάστευσης στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η γεωργία ή ο κατασκευαστικός τομέας ή ακόμα και ο τουρισμός, όπου η συμμετοχή των Ελλήνων εργαζόμενων είναι περιορισμένη. Μάλιστα, προσθέτει ότι οι μετανάστες φέρνουν και εκείνοι νέες δεξιότητες και εμπειρία, εφόδια που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της εγχώριας οικονομίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκου Μηλαπίδη, στη δημοσιογράφο, Γεωργία Μπάρλα, για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ: κ. Μηλαπίδη, η δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης σε έναν εργοδότη, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης, η οποία προωθείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω νομοσχεδίου, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Τι απαντάτε στην κριτική ότι, με αυτήν τη διάταξη, καταστρατηγούνται θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα;

Απ: Ας ξεκινήσουμε με κάτι θεμελιώδες: H δυνατότητα της κατ’ εξαίρεσιν υπερωριακής απασχόλησης μέχρι και 3 ώρες, με προσαύξηση 40% επί του μισθού, προβλέπεται από το εργασιακό μας δίκαιο εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό που εισάγεται στο νέο νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα –και μόνο αυτή– να προστεθεί μια επιπλέον ώρα υπερωριακής απασχόλησης σε έναν εργοδότη, πάντα κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου, τηρουμένων, μάλιστα, συγκεκριμένων ορίων: μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή, κατά προσέγγιση, τρεις ημέρες ανά μήνα, ώστε να τηρούνται σωρευτικά και τα όρια της ημερήσιας ανάπαυσης των 11 ωρών, αλλά και τα χρονικά όρια της εργασίας συνολικά, τα οποία δεν μεταβάλλονται.

Η άρνηση υπερωρίας προστατεύεται με ειδικές νομοθετικές διατάξεις και δεν μπορεί να επιφέρει καμία βλαπτική μεταβολή, δυσμενή διάκριση ή απόλυση, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να αποδείξει ότι τυχόν απόλυση εργαζομένου –ακόμα και στο μέλλον– δεν σχετίζεται με την άρνησή του για παροχή υπερωριακής απασχόλησης.

Τα νέα μέτρα, όπως οι γρήγορες προσλήψεις μέσω εφαρμογής στο κινητό, η ριζική μείωση της γραφειοκρατίας με κατάργηση εντύπων για τις επιχειρήσεις, η δυνατότητα διευθέτησης του ωραρίου εργασίας από μια εβδομάδα μέχρι έναν χρόνο, η δυνατότητα στον εργαζόμενο, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, να προσαρμόσει το πρόγραμμα της ετήσιας άδειας αναψυχής, η προστασία του ύψους των αμοιβών για τους εργαζόμενους σε καθεστώς Ψηφιακής Κάρτας, η αναβάθμιση των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, που δεν έχουν αλλάξει εδώ και 25 χρόνια, δεν συνιστούν προφανώς καταστρατήγηση δικαιωμάτων.

Ο λαϊκισμός ορισμένων δεν ωφελεί ούτε τη δημοκρατία ούτε εκείνους που -δήθεν- υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η αγορά εργασίας αλλάζει, οι επιλογές όλων διευρύνονται.

Το νέο νομοσχέδιο κομίζει περισσότερες επιλογές για νέους γονείς, φοιτητές, εργαζόμενους που διεκδικούν καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σε μια αγορά εργασίας η οποία μετασχηματίζεται θετικά και έχει ανάγκη από ρυθμίσεις που εξισορροπούν την ευελιξία με την εργασιακή ασφάλεια.

Ερ: Πώς εξελίσσεται ο διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων;

Απ: Η στόχευση της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς μισθούς και για προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπει την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για κάθε κράτος μέλος, μέχρι τον Δεκέμβριο.

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα αποτελεί μια δύσκολη, αλλά απολύτως απαραίτητη θεσμική άσκηση. Το πλαίσιο εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων είναι αποδυναμωμένο, η συμμετοχή των συνδικάτων είναι περιορισμένη και, δυστυχώς, λείπει ακόμη η κουλτούρα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου. Επιπλέον, η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ευλόγως δυσκολεύονται να συμμετάσχουν σε κλαδικές συμφωνίες.

Τα παραπάνω ζητήματα αποτέλεσαν αντικείμενο διάλογου τεχνικού χαρακτήρα μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και εμπειρογνωμόνων των κοινωνικών εταίρων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ως συνέχεια αυτού, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος θα είναι μήνες εκτεταμένου θεσμικού κοινωνικού διαλόγου της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, με τους προέδρους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις του Υπουργείου και των εταίρων, οι οποίες θα ενσωματωθούν και θα συγκροτήσουν την τελική μορφή στο σχέδιο δράσης για την αναζωογόνηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ερ: Σε περίπου δύο χρόνια αναμένεται η εφαρμογή του νέου τρόπου καθορισμού του κατώτατου μισθού. Θεωρείτε ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται επαρκώς στις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης των εργαζομένων;

Απ: Μιλώντας για μια ισχυρή ελληνική οικονομία –κάτι που εξ ορισμού είναι και ο εθνικός μας στόχος– ο κατώτατος μισθός δεν θα πρέπει να αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για τις αποδοχές στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να λειτουργεί ως ελάχιστο δίχτυ προστασίας, με την πραγματική διαπραγμάτευση των μισθών να διαμορφώνεται ελεύθερα.

Οφείλουμε μέσω συντονισμένων μεταρρυθμίσεων και συνεκτικών κινήτρων να προωθήσουμε ταχύτατα κι άλλες επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν είναι αφηρημένος στόχος. Είναι το οξυγόνο που χρειάζεται η οικονομία, για να δημιουργήσει αξία, καλύτερες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα.

Όσον αφορά αποκλειστικά τον κατώτατο μισθό, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι, έως το 2027, θα φτάσει τα 950 ευρώ – αύξηση που θα ξεπερνά το 40%, σε σύγκριση με τα 650 ευρώ του 2019.

Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται μέσω ενός αλγόριθμου της ΕΛΣΤΑΤ που θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, ειδικά για τα νοικοκυριά στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κλίμακας, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Δηλαδή, όσο αυξάνονται οι τιμές του καλαθιού των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός, προσφέροντας θωράκιση απέναντι στην ακρίβεια, ενώ, όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα της οικονομίας, τόσο θα αυξάνεται και ο κατώτατος μισθός, διασφαλίζοντας το γεγονός ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα αντανακλάται και στους μισθούς των εργαζομένων.

Ερ: Πώς αξιολογείτε την παρούσα κατάσταση της αγοράς εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά τον δείκτη ανεργίας και την ποιότητα των θέσεων εργασίας;

Απ: Mέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και διαδοχικών αναταράξεων, η ελληνική αγορά εργασίας παραμένει σε σταθερή πορεία ανάκαμψης, γεγονός που αντανακλάται σε πολλούς δείκτες.

Μέσα σε έξι χρόνια, έχουν δημιουργηθεί πάνω 500.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ εργάζονται 250.000 περισσότερες γυναίκες και 50.000 περισσότεροι νέοι.

Με βάση τα στοιχεία από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, δημιουργήθηκαν 317.301 νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση του οκταμήνου από το 2001.

Παράλληλα, τρεις στους τέσσερις εργαζόμενους απασχολούνται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με το επισφαλές εργασιακό καθεστώς μερικής απασχόλησης που κυριαρχούσε στο παρελθόν, ενώ δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε και τον παράγοντα «Ψηφιακή Κάρτα», όχι μόνο ως ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο, αλλά και ως έναν θεσμό που εξασφαλίζει διαφάνεια, δίκαιους όρους εργασίας, αποτελεσματικό έλεγχο του ωραρίου και μεγαλύτερες απολαβές.

Το ποσοστό της ανεργίας (8%) στην Ελλάδα κινείται, πλέον, σε χαμηλά επίπεδα 15ετίας.

Στη σημερινή αγορά εργασίας, πιο δύσκολα βρίσκεις εργαζόμενους απ’ ό,τι δουλειά.

Σημάδι ασφαλώς θετικό, που θέτει, όμως, νέες προκλήσεις, όπως την έτι περαιτέρω διεύρυνση της απασχόλησης για κοινωνικές ομάδες που υποεκπροσωπούνται στο εργασιακό στερέωμα.

Ξεκινάει νέο πρόγραμμα απασχόλησης μέσω της ΔΥΠΑ που στοχεύει στην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και ειδικά σε άνεργες μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, με επιδότηση 100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για θέσεις πλήρους απασχόλησης και 50% για θέσεις μερικής απασχόλησης.

Θέλουμε το 2026 να είναι η χρονιά που οι γυναίκες θα κάνουν τη διαφορά στην αγορά εργασίας.

Ερ: Πως αξιολογείτε το επίπεδο των μισθών στη χώρα μας;

Απ: Παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μια συνεκτική πολιτική ενίσχυσης των εισοδημάτων από την εργασία.

Η αισθητή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες (και επιπλέον 0,5% το 2027) περιόρισε σημαντικά τη συνολική «φορολογική σφήνα» – δηλαδή, τους φόρους και τις εισφορές που επιβαρύνουν τη μισθωτή εργασία.

Αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι αύξηση του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της νόμιμης απασχόλησης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Με τη φορολογική τομή, με τον συνδυασμό μείωσης συντελεστών και της επιπλέον μείωσης για νέους και οικογένειες με παιδιά, πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες θα δουν γενναίες αυξήσεις στον μισθό και στο συνολικό εισόδημά τους από τον Ιανουάριο του 2026.

Ας μην ξεχνάμε, όμως, πως οι μισθοί στην αγορά δεν ρυθμίζονται από το κράτος. Απαιτείται, λοιπόν, τόλμη και πρωτοβουλία και από τις επιχειρήσεις, ώστε να καλλιεργηθεί μια νέα κουλτούρα που θα αναγνωρίζει ότι η επένδυση στην κατάρτιση στον εργαζόμενο και οι υψηλότερες απολαβές, βάσει παραγωγικότητας, συνιστούν τελικά επένδυση στην ίδια την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι είναι πιο ικανοποιημένοι, όταν έχουν δίκαιο μερίδιο στην εταιρική επιτυχία.

Ερ: Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνει έμφαση στον επαναπατρισμό των Ελλήνων του εξωτερικού μέσω της δράσης εξωστρέφειας Rebrain Greece. Ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας στην εγχώρια αγορά εργασίας και στην οικονομία γενικότερα;

Απ: Το ReBrain Greece έχει μια ξεχωριστή θέση στη φαρέτρα των δημοσίων πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της πατρίδας μας.

Αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία, με σκοπό τη σύνδεση κορυφαίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εξειδικευμένους επαγγελματίες της ελληνικής διασποράς και την αναστροφή των επιπτώσεων του brain drain με την παροχή φορολογικών κινήτρων και όχι μόνο.

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Ευρώπη, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες και 120 αποστολές ελληνικών επιχειρήσεων, προέκυψαν ήδη εκατοντάδες προσλήψεις.

Το Υπουργείο, για πρώτη φορά, σχεδιάζει τη διοργάνωση εκδήλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025, με τη συμμετοχή 35 ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μια τολμηρή και φιλόδοξη πρωτοβουλία, καθώς η Αμερική είναι μια πολύ διαφορετική και εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας και, συνεπώς, η προσέλκυση «ταλέντων» αποτελεί μια αρκετά πιο δύσκολη υπόθεση.

Προσωπικά, νιώθω υπερήφανος που στο Υπουργείο Εργασίας, υπό την καθοδήγηση της Υπουργού, κ. Κεραμέως και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, συμβάλλουμε στην προσέλκυση ελληνικών «ταλέντων», για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση, καθώς οι ανάγκες στην αγορά εργασίας πολλαπλασιάζονται.

Με πολλή δουλειά επουλώνουμε τραύματα του παρελθόντος και δείχνουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, για να ζήσεις, να σπουδάσεις, να εργαστείς και να δημιουργήσεις με ασφάλεια και προοπτική.

Ερ: Δεδομένης της δυσκολίας στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε τομείς της οικονομίας, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ένταξη μεταναστών στην αγορά εργασίας;

Απ: Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δημιουργούν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι θετικό για την οικονομία, ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει και προκλήσεις, σε συνδυασμό και με τα αρνητικά δημογραφικά χαρακτηριστικά της πατρίδας μας. Να μην παραγνωρίζουμε ότι σε ορισμένους τομείς, όπως είναι η γεωργία ή ο κατασκευαστικός τομέας ή ακόμα και ο τουρισμός, η συμμετοχή των Ελλήνων εργαζόμενων είναι περιορισμένη.

Η αξιοποίηση της νόμιμης, ελεγχόμενης μετανάστευσης μπορεί εδώ να παίξει καθοριστικό ρόλο και δεν μιλάμε μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων. Οι μετανάστες φέρνουν και εκείνοι νέες δεξιότητες και εμπειρία, εφόδια που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της εγχώριας οικονομίας.

Βασικός στόχος μας παραμένει, φυσικά, να είναι η αγορά εργασίας ελκυστική, αφενός μεν για νέες επενδύσεις αφετέρου δε για απασχόληση με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

