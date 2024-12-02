Λύση τώρα στο δημογραφικό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γ. Αυτιάς

Άμεση λύση στο δημογραφικό πρόβλημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος ζητά με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.

Στην ερώτησή του, ο Γ. Αυτιάς επισημαίνει ότι:

«Πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, αλλά και επιμέρους εκθέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν, ότι «το δημογραφικό απειλεί αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Η απειλή του δημογραφικού φρενάρει και την οικονομία των χωρών, προκαλεί οικονομική αφαίμαξη , απαιτώντας πρόσθετες οικονομικές παρεμβάσεις και δοκιμάζει τις αντοχές κρατών και κοινωνιών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών μειώθηκε από 18,1 % το 2011 σε 16,3 % το 2021. Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών, υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα αυξηθεί κατά 30%.

Η γήρανση του πληθυσμού δεν περιορίζει μόνο την ανάπτυξη, αλλά θα διεμβολίζει και κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στο μέλλον». Ως εκ τούτου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής, «απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής».

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Με ποια πανευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική παρέμβαση θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

2. Θα ενισχύσετε τις οικονομικές πρωτοβουλίες των χωρών που αναζητούν λύση στο θέμα της υπογεννητικότητας;

3. Θα προωθήσετε οικονομικές και κοινωνικές ενισχύσεις στα νέα ζευγάρια των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά;

