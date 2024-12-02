Λογαριασμός
Λύση τώρα στο δημογραφικό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γ. Αυτιάς

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών μειώθηκε από 18,1 % το 2011 σε 16,3 % το 2021.

Αυτιας

Άμεση λύση στο δημογραφικό πρόβλημα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος ζητά με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς.

Στην ερώτησή του, ο Γ. Αυτιάς επισημαίνει ότι:

«Πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ, αλλά και επιμέρους εκθέσεις   των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καταγράφουν,  ότι «το δημογραφικό απειλεί  αρκετές  χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Η απειλή του δημογραφικού φρενάρει  και την οικονομία των χωρών,  προκαλεί οικονομική αφαίμαξη , απαιτώντας πρόσθετες οικονομικές παρεμβάσεις  και  δοκιμάζει  τις αντοχές κρατών και κοινωνιών.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-29 ετών μειώθηκε από 18,1 % το 2011 σε 16,3 % το 2021. Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών, υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα αυξηθεί κατά 30%.

Η  γήρανση του πληθυσμού δεν περιορίζει  μόνο την ανάπτυξη, αλλά θα διεμβολίζει  και κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στο μέλλον». Ως εκ τούτου, καταλήγει ο Ευρωβουλευτής, «απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής».

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις  ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Με ποια πανευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική παρέμβαση θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;

2. Θα  ενισχύσετε   τις οικονομικές πρωτοβουλίες  των χωρών που  αναζητούν λύση στο  θέμα  της  υπογεννητικότητας;

3. Θα  προωθήσετε  οικονομικές  και κοινωνικές ενισχύσεις  στα νέα ζευγάρια  των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά;

Πηγή: skai.gr

TAGS: Γιώργος Αυτιάς δημογραφικό
