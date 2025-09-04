Το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Αττικής ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και με αφορμή τη συμπλήρωση των πρώτων 20 μηνών της Περιφερειακής Αρχής, ανακοινώθηκαν σήμερα

Οι θέσεις των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται πλέον ως εξής:

Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Γεώργιος Βλάχος

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής: Δημήτριος Δαμάσκος

Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών: Μαργαρίτα Βάρσου

Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών: Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου

Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά: Σταύρος Βοϊδονικόλας

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Αλεξανδράτος

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής: Αθανασία Παπασπύρου

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων: Νικόλαος Παπαγεωργίου.

Επίσης ορίστηκαν 8 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείριση τομέων ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής:

Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού: Αλεξάνδρα Πάλλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών: Σταυρούλα Μακρή

Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού: Σοφία Αλυμαρά

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας: Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης

Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών: Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας: Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης)

Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων: Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού

Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού: Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου.

Επιπλέον, ορίστηκαν 3 θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες, χωρίς αντιμισθία:

Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού: Σταυρούλα Αντωνάκου

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας: Αθανάσιος (Θάνος) Ασκητής

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας.

Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής παραμένει η Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται επίσης οι κάτωθι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

Κωνσταντίνος Ζώμπος, Εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας, εντεταλμένος για θέματα Τύπου και Επικοινωνίας

Μαριάννα Τουμαζάτου, για θέματα Εμπορίου

Έρρικα Πρεζεράκου, για θέματα Παιδείας

Δήμητρα Αγγελάκη, για θέματα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου, για θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Βασιλική Μιλλούση, για θέματα Ολυμπιακού Ιδεώδους

Λεωνίδας Μανωλάκος, για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Γώγος, για θέματα Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Αθανάσιος Βισκαδουράκης, για θέματα Αλληλεγγύης & Αρωγής

Αθηνά Κωνσταντέλλου, για θέματα Ελέγχου & Λειτουργίας Δομών Υγείας

Μιχαήλ (Mike) Ζαμπίδης, για θέματα Αθλητισμού

Βασιλεία (Μπέσσυ) Αργυράκη, για θέματα Πολιτισμού.

Ανανέωση, λογοδοσία και συλλογική ευθύνη, ο πυρήνας του νέου σχήματος

Όπως αναφέρει η Περιφερειακή Αρχή, το νέο διοικητικό σχήμα της Περιφέρειας Αττικής αντανακλά τη σταθερή προσήλωση στην ανανέωση προσώπων και την εναλλαγή ρόλων, ως εργαλείο ευθύνης και λογοδοσίας. Η σταδιακή κατανομή αρμοδιοτήτων και η αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων αποτελούν κεντρικό άξονα αυτής της φιλοσοφίας.

Ειδικότερα, στο νέο σχήμα εφαρμόζεται δομικό rotation, καθώς αλλάζουν όλοι οι χωρικοί και θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες που υπηρετούν σε έμμισθη θέση. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, την ενεργό συμμετοχή όλων των στελεχών και της ενίσχυση της συλλογικότητας. «Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει» είναι το μότο του νέου σχήματος.

Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά επίσης η ισχυρή συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Τα στελέχη που αποχωρούν από θέσεις Αντιπεριφερειαρχών συνεχίζουν να προσφέρουν από νέους ρόλους, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση τους, ενώ όσοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέσεις ευθύνης έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την αξία τους στην πράξη, δημιουργώντας έναν κύκλο ανανέωσης, συνέχειας και αλληλοϋποστήριξης.

Επιπροσθέτως, η επαναξιολόγηση των αναγκών της Αττικής μετά από 20 μήνες θητείας, οδήγησε στην απόφαση για αναβάθμιση χαρτοφυλακίων Εντεταλμένων Συμβούλων σε Θεματικές Αντιπεριφέρειες, έτσι ώστε το διοικητικό σχήμα να ανταποκρίνεται αμεσότερα και πληρέστερα στις απαιτήσεις των πολιτών.

Παράλληλα, ο στρατηγικός συντονισμός ενισχύεται θεσμικά με το νέο «Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού», προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία όλων των έργων και στους 66 δήμους της Αττικής και να υπάρχουν ολοκληρωμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στόχος παραμένει ο καθαρός καταμερισμός ευθυνών και η διαρκής λογοδοσία, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να γνωρίζει ποιος είναι υπεύθυνος για ποιο έργο, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας.

Ν. Χαρδαλιάς: «Προχωράμε υπεύθυνα με ομαδικό πνεύμα συναντίληψης και συγκεκριμένο σχέδιο»

Αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου διοικητικού σχήματος της Περιφέρειας Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε σε δηλώσεις του τα εξής:

«Ανακοίνωσα πριν από λίγο τις αλλαγές το νέο σχήμα των Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων μας για το επόμενο εικοσάμηνο της προσπάθειάς μας. Κανείς δεν είναι μόνιμος, κανείς δεν περισσεύει στην Περιφέρεια Αττικής!

Η διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας μας, της Πρωτεύουσας Περιφέρειας της Πατρίδας μας δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση. Αποτελεί πάντα ένα μεγάλο στοίχημα ευθύνης, αλλά και σύνθεσης για τον κάθε επικεφαλής, για τον κάθε Περιφερειάρχη. Στην Αττική μας αυτούς τους πρώτους 20 μήνες πρέπει δημόσια να παραδεχτώ ότι το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξής μας δούλεψε σκληρά και κυρίως μεθοδικά. Το σύνολο των Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Συμβούλων μας, αλλά και όσων τους ανατέθηκαν θέσεις ευθύνης και διοικητικές αρμοδιότητες για το πρώτο αυτό εικοσάμηνο που ολοκληρώθηκε, συνέβαλαν καθοριστικά σε όλα όσα σημαντικά δρομολογήσαμε και πετύχαμε.

Και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, αλλά και ευγνώμων, για την προσπάθεια όλων, στους μήνες που πέρασαν. Με τη σημερινή μου απόφαση προχώρησα σε πολλές αλλαγές του διοικητικού σχήματος ενόψει του νέου δεύτερου εικοσαμήνου. Αλλαγές που εκπέμπουν τη γενικότερη φιλοσοφία μας ως νέα διοίκηση και που είναι συμβατές με τη δημόσια δέσμευσή μου για ισότιμες ευκαιρίες, για δίκαιη κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων και υπεύθυνη, σταδιακή αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων Περιφερειακών μας Συμβούλων σε βάθος χρόνου, στη διάρκεια και των 60 μηνών της θητείας μας. Υπεύθυνα, με ομαδικό πνεύμα συναντίληψης, με συγκεκριμένο σχέδιο, με στρατηγική προσέγγιση των αντικειμένων ευθύνης και κυρίως με σεβασμό στην ψήφο των πολιτών, προχωράμε.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια τους απερχόμενους Αντιπεριφερειάρχες μας για τον ζήλο, την προσήλωση και την αποτελεσματικότητά τους σε αυτούς τους πρώτους μήνες του νέου μας εγχειρήματος. Θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για τους επόμενους 20 μήνες, είτε από θέσεις Εντεταλμένων Συμβούλων, είτε δίπλα μου, στο νέο επιτελικό Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού - που δημιούργησα με απόφασή μου για την υποβοήθηση και παρακολούθηση του έργου μας το επόμενο εικοσάμηνο - είτε από τις νέες θέσεις ευθύνης τους σε Οργανισμούς, Επιτροπές και Φορείς της Περιφέρειάς μας. Η εμπειρία τους, το αστείρευτο μεράκι τους, το ταλέντο τους και η αίσθηση προσφοράς τους είναι σημαντική. Η αρωγή προς τους νέους συναδέλφους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά θέσεις ευθύνης, θα είναι πολύτιμη.

Την ίδια στιγμή, εύχομαι στους νέους Αντιπεριφερειάρχες καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα και τους προσκαλώ να εργαστούν σκληρά, με τη σοβαρότητα και σεμνότητα που επιβάλλουν οι περιστάσεις, για να δικαιώσουν και την επιλογή μου, αλλά και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου.

Η Περιφερειακή Ομάδα των 51 εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξής μας «ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» συνεχίζει δυνατά και στο επόμενο δεύτερο εικοσάμηνο.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, βάζοντας το «εμείς» πάνω από την οποιαδήποτε εύλογη προσωπική φιλοδοξία προσφοράς, μακριά από ανούσιες, υπερφίαλες, ματαιόδοξες ή άλλες λογικές, εργαζόμαστε καθημερινά για να φέρνουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με σχέδιο, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με το βλέμμα στραμμένο στις αγωνίες και τις ανησυχίες των εκατομμυρίων συμπολιτών μας που απαιτούν από εμάς ειλικρίνεια, ήθος, συνέπεια, συνέχεια και ευθύνη.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, γνωρίζοντας ότι όλοι είμαστε κρατικοί λειτουργοί-εργάτες και η ενασχόλησή μας με την Περιφέρεια δεν είναι επάγγελμα, αλλά στοίχημα προσφοράς και δημιουργίας.

Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με σεβασμό στο αξιακό πλαίσιο των αρχών που θέσαμε από την πρώτη στιγμή μεταξύ μας, παλεύοντας να είμαστε κάθε μέρα χρήσιμοι και αποτελεσματικοί σε κάθε γωνιά της Αττικής μας.

Καλή δύναμη λοιπόν σε όλες και όλους! Συνεχίζουμε δυναμικά, όλοι μαζί, για να πάμε τον τόπο μας μπροστά και μόνο μπροστά!»

Προτάσεις Χαρδαλιά για τη συγκρότηση Επιτροπών

Ο Περιφερειάρχης Αττικής πρότεινε επίσης:

Για την ΑΜΚΕ «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», Πρόεδρο τη Μαρία Κουρή, με Αντιπρόεδρο τον Σοφοκλή Σχορτσιανίτη.

Για τον Οργανισμό Λαϊκών & Υπαίθριων Αγορών, Πρόεδρο τον Σταύρο Μελά, με Αντιπρόεδρο τη Γεωργία Βλάχου.

Για τον Φορέα Διαχείρισης Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», Πρόεδρο τον Αθανάσιο (Σάκη) Κατσούλη.

Για την Επιτροπή Αθλητισμού, Πρόεδρο την Βασιλική Μιλλούση και νέα μέλη τους Κλεάνθη Βαρελά και Πέτρο Γαλακτόπουλο.

Για την Επιτροπή Πολιτισμού, Πρόεδρο την Λουκία Κεφαλογιάννη.

Για Αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, την Σταυρούλα Μακρή.

Γραμματέας της Περιφερειακής Ομάδας αναμένεται να οριστεί η περιφερειακή σύμβουλος του Βορείου Τομέα Αθηνών, Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου.

Τέλος, με απόφαση του Περιφερειάρχη, βάσει του Άρθρου 159 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συγκροτείται το Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής (ΣΟΣΧΕ).

Επικεφαλής της ομάδας ορίζεται ο Περιφερειάρχης Αττικής, με αναπληρώτριά του την Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού, Σταυρούλα Αντωνάκου.

Στην Ομάδα ορίζονται ως τακτικά μέλη οι:

Χριστίνα Κεφαλογιάννη

Λουκία Κεφαλογιάννη

Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

Βασίλης Λώλος

Αθανάσιος Αυγερινός

Κωνσταντίνος Ζώμπος

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας

Ευαγγελία (Εβίνα) Γιακουμάτου.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας μεταξύ άλλων έχει ως αντικείμενο:

τον ενιαίο και επιτελικό συντονισμό των στρατηγικών πρωτοβουλιών της Περιφέρειας,

την παρακολούθηση της πορείας των έργων μείζονος σημασίας και έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας,

την προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων σε περιφερειακό επίπεδο,

τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση δράσεων περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού,

την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και των μεσοχρόνιων προγραμμάτων της Περιφέρειας,

την εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών,

και την υποβολή προτάσεων, εισηγήσεων και εκθέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.

Το Όργανο συνεδριάζει σε τακτική βάση, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη, με δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης, ενώ μπορεί να συγκροτεί υποομάδες εργασίας για επιμέρους θεματικούς άξονες (Ψηφιακή Πολιτική, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, Πολιτική Προστασία, Περιφερειακή Καινοτομία Κοινωνική Πολιτική, Μεταφορές, Διοικητική Μεταρρύθμιση, κ.λπ.).

Στη συγκεκριμένη ομάδα θα συμμετέχουν ως μέλη, πέραν των αιρετών και επιτελικά υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής.

