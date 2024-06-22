Ανακοίνωση με την οποία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ενέργειες κατά της Βόρειας Μακεδονίας, λόγω της νέας παραβίασης της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον πρόεδρο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά:

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την νέα παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τον Πρόεδρο του VMRO και εντολοδόχου Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Mickoski και καλεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί επιτέλους στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο VMRO ότι οι συνεχείς παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών στις οποίες προβαίνει, επιφέρουν και προβλεπόμενες κυρώσεις οι οποίες απορρέουν από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και η πλήρης συμμόρφωση με αυτήν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ. Υπενθυμίζουμε παράλληλα την αμερικανική νομοθεσία του 2021 η οποία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωσηπαραβίασης της Συμφωνίας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντί να επιχειρεί να υποβαθμίσει και αυτήν την αποτυχία της ΙΧ εξωτερικής πολιτικής του, να διεθνοποιήσει άμεσα το ζήτημα φέρνοντας την νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας αντιμέτωπη με τις ευθύνες της ενώπιον της διεθνούς κοινότητας από τη στιγμή που συνεχίσει να παραβιάζει τη Συμφωνία. Είναι πραγματικά θλιβερό το γεγονός ότι Νέα Δημοκρατία και VMRO, τα δύο αδελφά κόμματα στο ΕΛΚ, προσπαθούν να τορπιλίσουν μια συμφωνία η οποία αποτελεί σταθμό για όλους τους λαούς των Βαλκανίων, προκειμένου να προσελκύουν εθνικιστικά ακροατήρια.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει βαρύτατες ευθύνες για την νέα αυτή ζημία που προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα, στο όνομα της ανεύθυνης εξωτερικής πολιτικής της, αποφεύγοντας όλα αυτά τα χρόνια οποιαδήποτε ενεργητική εμπλοκή με τη Συμφωνία για να διατηρήσει τις εσωκομματικές της ισορροπίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.