Ανάρτηση για τα 33 χρόνια από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η μνήμη του παραμένει ζωντανή».

«Η μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν παραμένει ζωντανή, 33 χρόνια μετά τη δολοφονία του από την τρομοκρατία. Τον θυμόμαστε πάντα. Η Δημοκρατία δεν ξεχνά. Στέκεται απέναντι στο μίσος και τον φανατισμό. Και επιμένει: με θεσμούς, με ενότητα, με αλήθεια», γράφει ο πρωθυπουργός.

