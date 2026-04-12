Ευχές Δένδια για το Πάσχα από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε, σήμερα, το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «ανήμερα του εορτασμού της Ανάστασης του Θεανθρώπου, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη» είχε τη μεγάλη χαρά να ανταλλάξει «ευχές για το Πάσχα με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας που φρουρούν τα ανατολικά χερσαία σύνορα της πατρίδας μας» και όπως αναφέρει, «να τους εκφράσω την υπερηφάνεια μου για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

Πηγή: skai.gr

