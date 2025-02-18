Το «αμάρτημα» της ανεξαρτητοποίησης και η επιλογή της παραίτησης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η Βουλή που εξελέγη το 2023 κατέχει το ρεκόρ των ανεξαρτητοποιήσεων. Είναι το ρευστό πολιτικό σκηνικό, η απουσία μιας ισχυρής αντιπολίτευσης ή ο κατακερματισμός των πολιτικών χώρων που οδηγεί τα κόμματα και τους εκπροσώπους τους σε αδιέξοδο; Λίγο από όλα. Το σίγουρο είναι πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πως θα είναι η «γεωγραφία» της Βουλής σε δυόμιση χρόνια που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι εκλογές. Η κυρίαρχη άποψη είναι πως οι βουλευτές που εξελέγησαν με κάποιο κόμμα δεν είναι έντιμο να μεταπηδούν σε άλλο σχηματισμό. Κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια κίνηση ζητείται επιτακτικά και σε αυστηρούς τόνους από τους αποχωρήσαντες η παράδοση της έδρας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτό πολύ δύσκολα γίνεται.

Το άρθρο 60 του Συντάγματος κατοχυρώνει το απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφων των βουλευτών κατά συνείδηση. Το ερώτημα που μπαίνει συνήθως είναι αν η έδρα ανήκει στον βουλευτή που τον ψήφισε ο κόσμος ή στο κόμμα με το οποίο εξελέγη. Η κάθε περίπτωση δεν είναι ίδια. Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε στον Νίκο Ανδρουλάκη πως είχε υποστηρίξει ότι δεν συζητά με ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από άλλα κόμματα καταγγέλλοντας την προσχώρηση της Ράνιας Θρασκιά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μη δεχτεί κάποιον βουλευτή που θα επιθυμήσει να προστεθεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα; Σε καμία περίπτωση.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα. Το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει να έχει μια διαφορά ασφαλείας από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζοντας πως ακόμα και σε βάθος χρόνου υπάρχει περίπτωση βουλευτές από τη Νέα Αριστερά ή και από το Κίνημα Δημοκρατίας - αν για κάποιον λόγο δεν έχει την πορεία που προσδοκά ο Στέφανος Κασσσελάκης - να επιστρέψουν στη βάση τους. Θεωρείται σχεδόν δεδομένο πως στη Χαριλάου Τρικούπη θα ενταχθεί και ο Πέτρος Παππάς συνεπώς το ΠΑΣΟΚ θα διαθέτει σύντομα 33 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται οχτώ προσχωρήσεις για να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση γεγονός που δεν φαντάζει καθόλου εύκολο.

Κοινοβουλευτικές μεταγραφές δεν θα σταματήσουν να γίνονται. Πρώτη φορά στα μεταπολιτευτικά χρονικά, όμως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει τη θεσμική του θέση. Αυτό είναι το πιο «βαρύ» από όλα όσα έχουν συμβεί και έχει αλλάξει τις ισορροπίες προκαλώντας απανωτές αρρυθμίες στον ΣΥΡΙΖΑ και σκέψεις για ανατροπές. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί «άγνωστοι Χ» ανάμεσα στους «300» που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στάσης της Νέας Αριστεράς; Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι βουλευτές να διαφωνήσουν με την αυτόνομη πορεία του κόμματος; Η Αθηνά Λινού είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ συνυπάρχοντας με τον Παύλο Πολάκη. Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι από τους βουλευτές που δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά του για το πως θα κινηθεί. Ανεξάρτητη παραμένει και η Αρετή Παπαιωάννου προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης αν και ακολουθεί απολύτως τη γραμμή του Κινήματος Δημοκρατίας δεν έχει κάνει δήλωση προσχώρησης στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Όλα θα κριθούν τόσο από τις πολιτικές εξελίξεις όσο και από τα δημοσκοπικά δεδομένα των επόμενων μηνών.

