Ο κατακερματισμός, οι 24 ανεξάρτητοι και η αυτοδυναμία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Όλα όσα έχουν συμβεί στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο αποτυπώνουν το ρευστό πολιτικό σκηνικό που υπάρχει.

Eίκοσι- τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν ρεκόρ μόλις ενάμιση χρόνο μετά τις κάλπες του 2023.

Η Ράνια Θρασκιά με την κίνησή της την Τρίτη ανέβασε και άλλο το «κοντέρ» δημιουργώντας νέα δεδομένα. Με εξαίρεση το ΚΚΕ και τη Νίκη (έχει πρόσφατα μια παραίτηση) από τα κόμματα που έλαβαν μέρος στις τελευταίες εθνικές εκλογές δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δύναμη που να μην έχει απώλειες.

Η Νέα Δημοκρατία τρεις (Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς, Λευτέρης Αυγενάκης), το ΠΑΣΟΚ μια (Μπαράν Μπουχράν), ο ΣΥΡΙΖΑ δέκα (Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Γιώτα Πούλου, Κυριακή Μάλαμα, Ραλλία Χρηστίδου, Ευάγγελος Αποστολάκης, Γιάννης Σαρακιώτης, Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Αθηνά Λινού) η Ελληνική Λύση μια (Παύλος Σαράκης), οι Σπαρτιάτες επτά (Γιώργος Ασπιώτης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Χάρης Κατσιβαρδάς, Γιώργος Μανούσος, Μιχάλης Γαυγιωτάκης, Κώστας Φλώρος, Γιάννης Δημητροκάλλης) και η Πλεύση Ελευθερίας δυο (Μιχάλης Χουρδάκης, Αρετή Παπαϊωάννου).

Υπενθυμίζεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ακόμα 11 αποχωρήσεις στον παθητικό του, καθώς πριν από ένα χρόνο συγκροτήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι Σπαρτιάτες, με πέντε βουλευτές δεν άλλο έχουν περιθώριο ανεξαρτητοποίησης, καθώς από αυτό το όριο και κάτω χάνεται η δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής ομάδας.

Οριακά είναι τα πράγματα και για την Πλεύση Ελευθερίας που έχει μείνει με 6 εκπροσώπους. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, υποστηρίζουν από το Κίνημα Δημοκρατίας, όπου θεωρούν δεδομένο πως από τη νέα χρονιά θα συγκροτήσουν νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εννέα κόμματα στη Βουλή και αν συμβεί αυτό θα γίνουν δέκα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 - εν μέσω μνημονιακής κρίσης - είχαν εισέλθει στο Κοινοβούλιο οχτώ σχηματισμοί.

Ήδη οι δημοσκοπήσεις δεν αποκλείουν στη Βουλή να πάρουν το εισιτήριο εννέα ή και δέκα κόμματα με δεδομένο πως στο όριο του 3% καταγράφονται η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25.

Τι δείχνει αυτό; Πως η αυτοδυναμία για την πρώτη δύναμη, αν σύντομα γίνονταν εκλογές, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με δεδομένη, μάλιστα τη δέσμευση του πρωθυπουργού πως δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Αυτό επανέλαβε χθες και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Από τη στιγμή που το αδιάθετο υπόλοιπο των κομμάτων που μένουν εκτός Κοινοβουλίου είναι πολύ μικρό ο πήχης για την επίτευξη του στόχου των 151 βουλευτών ανεβαίνει. Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις η Νέα Δημοκρατία - η οποία μετριέται σταθερά και με καλή διαφορά πρώτη - θα πρέπει να συνεργαστεί με δυο κόμματα για να μπορέσει να κυβερνήσει.

Αν θεωρηθεί πως η υφιστάμενη κατάσταση είναι προσωρινή και εκφράζει ένα αίσθημα διαμαρτυρίας και κόπωσης τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τους ισχυρούς της αντιπολίτευσης η εξάντληση της τετραετίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Εκτός και αν οι πολιτικές εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Σε διαφορετική περίπτωση ο πρωθυπουργός δεν έχει κανέναν λόγο να ρισκάρει ή να εκβιάσει καταστάσεις. Το μόνο που θα μπορούσε να προλάβει ήταν μια πιθανή συσπείρωση των κομμάτων της κεντροαριστεράς με στόχο να μπουν εμπόδιο στην τρίτη συνεχόμενη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού.

