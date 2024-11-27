Συμμετοχή Μητσοτάκη στην 4η Σύνοδο Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας: Τα μνημόνια που υπέγραψαν οι ΥΠΕΞ

Η τριμερής συνεργασία και οι προοπτικές κοινών πρωτοβουλιών του τριμερούς σχήματος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση την πολιτική προστασία, τη συνδεσιμότητα και την ενέργεια, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II, στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το θετικό βήμα της επίτευξης εκεχειρίας στον Λίβανο για την αποκλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο της Συνόδου υπογράφτηκαν από τους Υπουργούς Εξωτερικών των τριών χωρών τα μνημόνια: α) Συναντίληψης για συνεργασία στον τομέα των Υδατικών Πόρων, β) Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης για τα έτη 2024-2027, και γ) Συνεργασίας μεταξύ της Enterprise Greece SA και ομόλογων φορέων (Invest Cyprus και Jordan Investment Commission) για την περίοδο 2024-2027.

Πηγή: skai.gr

