Σε μια μεστή ομιλία στη Βουλή, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για την υπεράσπιση των αδύναμων και των πολιτών, που είναι για την ίδια δρόμος ζωής, μίλησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για όποιον υπερασπίζεται ανθρώπους και συγκρούεται με τις εξουσίες, μίλησε για τον Πολιτισμό, που αγρυπνά για να διαφυλάττει τις αξίες, την Ειρήνη, που είναι απαίτηση, και για τη Δικαιοσύνη, που είναι προαπαιτούμενο, αφού Δεν υπάρχει Ειρήνη χωρίς Δικαιοσύνη.



«Εννοείται ότι θα ζητήσω την άρση της ασυλίας μου, για αδίκημα που είναι εντελώς ανυπόστατο και θα αποδειχθεί. Εννοείται ότι θα ζητήσω να αντιμετωπιστώ όπως κάθε πολίτης και περιμένω τι θα κάνετε επιτέλους εσείς, με τα πραγματικά κακουργήματα που σας βαρύνουν, με τις πραγματικές υποθέσεις από τις οποίες είναι βαμμένα τα χέρια σας με αίμα, όπως είναι το Έγκλημα των Τεμπών, για το οποίο ακόμη κρύβεστε.»



«Ο Βασιλιάς είναι γυμνός» είπε η Ζωή, μιλώντας για τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης που νομίζει ότι δεν τη βλέπουν οι πολίτες.

Μίλησε για τις μεθοδεύσεις στο Κτηματολόγιο, αλλά και για το μεγάλο σκάνδαλο του Εγκλήματος των υποκλοπών και τις διαρκείς ενέργειες συγκάλυψης από πλευράς της Κυβέρνησης, με νομοθετικές διατάξεις που στοχεύουν στον απόλυτο έλεγχο των Ανεξάρτητων Αρχών.



Η Ζωή έκανε λόγο για σοβαρό ζήτημα Δημοκρατίας στη χώρα, το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη συμπεριφορά των οργάνων και των δυνάμεων της Τάξης.



«Θα σκοτώνετε στο ξύλο όποιον μιλάει για τα δικαιώματα και για την Ειρήνη;» αναρωτήθηκε η Ζωή και αναφέρθηκε τόσο στην επιθετικότητα των αστυνομικών οργάνων έναντι πολιτών και βουλευτών στην πορεία κατά της έμφυλης βίας όσο και στην αδιανόητη δήλωση του Κυβερνητικού εκπροσώπου Π.Μαρινάκη, για τα εντάλματα σύλληψης κατά Νετανιάχου κλπ για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.



Στη δήλωση του Π.Μαρινάκη ότι «δεν νομίζουμε ότι βοηθάνε τέτοιες αποφάσεις», η Ζωή απάντησε με οξύτατο τρόπο:



«Ποιον δεν βοηθάνε; Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την επιλογή να σκοτωθούν από βόμβα ή να πεθάνουν από λιμό; Τα παιδιά που έχουν χάσει τα πόδια και τα χέρια τους; Τις μανάδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους; Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί; Αυτούς δεν βοηθάνε;»



Τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας χαιρετίζει την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί πιστεύει στη Δικαιοσύνη.



«Δεν πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού. Πιστεύουμε σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η ισχύς του δικαίου. Η ισχύς του δικαίου είναι η εγγύηση για την Ειρήνη και όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν υπάρχει Ειρήνη χωρίς Δικαιοσύνη.»



Τη συνεδρίαση και την ομιλία της Ζωής παρακολούθησε από τα θεωρεία της Βουλής, ο σπουδαίος Εβραιοαμερικανός σκηνοθέτης, εικαστικός, ακτιβιστής, υποστηρικτής του δικαιώματος των Παλαιστινίων να αντιστέκονται στο ισραηλινό απαρτχάιντ και την κατοχή, Udi Aloni. Ο Udi Aloni βρίσκεται στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τις ταινίες του και ήρθε στη Βουλή καλεσμένος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.



