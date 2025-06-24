Τηλεφωνική συνομιλία Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Λιβάνου

Τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Youssef Rajji είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζήτησαν την εξαιρετική διμερή και πολυμερή συνεργασία των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

