Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.
Πηγή: skai.gr
