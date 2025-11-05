Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου

Μητσοτάκης - Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Μπενιαμίν Νετανιάχου Γάζα
