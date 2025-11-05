Με χιουμοριστικό, αλλά και σαρκαστικό, τρόπο απάντησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στη viral δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε στην τηλεόραση πως είναι «έναν θάνατο μακριά από την έδρα».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για να απαντήσει ένα απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, στο οποίο ο τραγουδιστής ακούγεται να φωνάζει τη θρυλική ατάκα: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη!».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», έγραψε δηκτικά στη λεζάντα ο κ. Χριστοδουλάκης, ο οποίος σημειωτέον, είναι 34 χρόνων.

