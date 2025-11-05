Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ»: Χριστοδουλάκης τρολάρει Αναστασίου που δήλωσε ότι είναι «ένα θάνατο μακριά από τη Βουλή»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για να απαντήσει στη Βάσια Αναστασίου ένα απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Το δηκτικό του σχόλιο

Χριστοδουλάκης

Με χιουμοριστικό, αλλά και σαρκαστικό, τρόπο απάντησε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στη viral δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις όταν είπε στην τηλεόραση πως είναι «έναν θάνατο μακριά από την έδρα».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε για να απαντήσει ένα απόσπασμα από συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, στο οποίο ο τραγουδιστής ακούγεται να φωνάζει τη θρυλική ατάκα: «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη!».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», έγραψε δηκτικά στη λεζάντα ο κ. Χριστοδουλάκης, ο οποίος σημειωτέον, είναι 34 χρόνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μανώλης Χριστοδουλάκης ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark