Αυγενάκης στην εξεταστική: Ουδέποτε πίεσα για δεσμευμένα ΑΦΜ – Οι 9 λόγοι απομάκρυνσης Σημανδράκου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην πρόθεσή του να αποκαταστήσει την θεσμικότητα και την διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την θητεία του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε ο Λευτέρης Αυγενάκης καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως βούλησή του ήταν ο οργανισμός να λειτουργεί «ως θεσμός του κράτους και όχι εργαλείο κανενός».

«Ζητήσαμε έλεγχο όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ για να σταματήσουν χιλιάδες αγρότες αν είναι όμηροι της γραφειοκρατίας», ξεκαθάρισε ο πρώην υπουργός, τονίζοντας πως όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο Αγροτικής Ανάπτυξης, βρήκε «έναν οργανισμό διοικητικά αδύναμο και παρεξηγημένο θεσμικά». Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, και την απομάκρυνσή του από τον οργανισμό, δήλωσε πως επί προεδρίας του δεν προχώρησε κανένας έλεγχος των δεσμευμένων ΑΦΜ – όπως όφειλε - χαρακτηρίζοντάς τον υπεύθυνο για την επιβολή προστίμων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της χώρας για λανθασμένες πληρωμές.

Μάλιστα ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε σε 9 λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει την παραίτησή του:

Προβληματικές πληρωμές του Ιουνίου αλλά και του Οκτωβρίου 23 παρά τις προσπάθειες που κάναμε ως πολιτική ηγεσία. Είχαμε εντοπίσει εξωσυστημικές πληρωμές. Για την περίοδο 2023-2024 επιβλήθηκε πρόστιμο 170 εκατομμυρίων ευρώ. Εντοπίσαμε “εντέλλεσθε” για πληρωμές ύψους 31 εκατ ευρώ για τον Σεπτέμβριο του 2022 και Δεκέμβριο του 2022, αγνοώντας τις έγγραφες προειδοποιήσεις και ενστάσεις υπηρεσιακών στελεχών. Υπέγραψε συμβάσεις με τεχνικούς συμβούλους χωρίς να υπάρχουν σαφή παραδοτέα. Αναίτια καθυστέρηση ελέγχου χιλιάδων ΑΦΜ. Χιλιάδων δηλαδή αγροτών και κτηνοτρόφων. Επανειλλημμένα δεν έδινε στοιχεία στον φορέα πιστοποίησης με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η πιστοποίηση του οργανισμού. Προβληματική συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες. Θεωρούσε την πλειονότητα αυτών είτε μη ικανούς είτε ότι προσπαθούσαν να τον σαμποτάρουν στη δική του προσπάθεια με αποτέλεσμα να συνεργάζεται όπως ο ίδιος έχει καταθέσει με μικρή ομάδα υπαλλήλων. Δεν υπήρχε από μέρους του καμία καταγεγραμμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια. Ο έλεγχος του ευρωπαϊκού ελεγκτικού συνεδρίου εντόπισε στην εκκαθάριση του 2022 τεράστιο σφάλμα απόκλισης 63 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Αυγενάκης ξεκαθάρισε ότι πρώτη φορά ενημερώθηκε για τον αριθμό των δεσμευμένων ΑΦΜ στις 2 Μαρτίου 2024, επί προεδρίας Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«16.500 ΑΦΜ. 16.500 μεμονωμένες περιπτώσεις. Στις 21 Μαΐου 2024 7.545 ΑΦΜ είχαν ελεγχθεί, 730 είχαν παρουσιάσει παρατυπίες. Δεν είχα τίποτα απολύτως να με χωρίζει με τον κ. Σημανδράκο. Είχα ευθύνη απέναντι σε αγρότες», δήλωσε.



