Απόφαση Άρειου Πάγου για υποκλοπές: Η ειρωνική ανάρτηση Κασσελάκη

«Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Δημητριάδη, που θεώρησα ότι "υπήρξε εμπλεκόμενος" στο σκάνδαλο ΕΥΠ-Predator», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε ο κ. Μητσοτάκης, όταν τον "παραίτησε" και ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Ανδρουλάκη. Παροτρύνω τον Πρωθυπουργό να επαναφέρει άμεσα τον κ. Δημητριάδη στο Μαξίμου για να αποκαταστήσει μια μεγάλη αδικία και να συνεχίσουν το κοινό τους έργο», σχολιάζει σκωπτικά και καταλήγει:

«Εύχομαι και στους δύο καλή ακρόαση».

Πηγή: skai.gr

