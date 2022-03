Τηλεδιάσκεψη θα έχει την ερχόμενη Παρασκευή 18 Μαρτίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους ηγέτες των χωρών του Νότου για τα ενεργειακά ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανακοίνωσε η Ιταλία, στις 11 το πρωί της Παρασκευής ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Σάντσεθ, ο Αντόνιο Κόστα της Πορτογαλίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους για το θέμα της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης.



Italy's PM Mario Draghi 🇮🇹 will meet on Friday at 11am in Rome PM Pedro Sanchez of Spain 🇪🇸, PM Antonio Costa of Portugal 🇵🇹 and (in VTC) PM Kyriakos Mitsotakis of Greece 🇬🇷, ahead of next week's European Council 🇪🇺 meeting.