Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το τετ α τετ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή έρχεται μετά από το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για άμεση ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες και τη θέση της χώρας μας στα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή που φλέγεται ξανά και η διαφαινόμενη προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης δημιουργεί έντονη ανησυχία και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε θεσμικά προκειμένου να ενημερωθεί για τη στρατηγική της χώρας, παρά το κλίμα πόλωσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για μια σειρά ζητημάτων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ρόλο των αγγελιοφόρων για το κλείσιμο του τετ α τετ ανέλαβαν ο Στέλιος Κουτνατζής από το περιβάλλον του πρωθυπουργού και ο Δημήτρης Μάντζος από την πράσινη παράταξη.

Οι δυο πολιτικοί αρχηγοί συναντώνται για δεύτερη φορά μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη συνάντηση το Δεκέμβριο του 2024 ήταν εφ' όλης της ύλης και ο πάγος ανάμεσά τους έσπασε με πράσινο τσάι και ντολμαδάκια, ενώ όταν έκλεισαν οι κάμερες στο τραπέζι μπήκαν μια σειρά από θέματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, το δημογραφικό, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το κράτος δικαίου και η επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές. Το μήνυμα τότε της Χαριλάου Τρικούπη για τις συναινέσεις ήταν σαφές ότι «η συναίνεση, όπως και το… τανγκό, χρειάζονται δύο».

Η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία είναι εντελώς διαφορετική και φαίνεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιθυμεί να αναδείξει τον θεσμικό του ρόλο και να υπερτονίσει με την παρουσία του ότι το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει την κοινή γραμμή στα μεγάλα εθνικά θέματα.

Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη σχολίαζαν στον skai.gr ότι σε ζητήματα όπως το κράτος δικαίου και όχι μόνο την κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση χωρίζει χάσμα αγεφύρωτο, πράγμα που φάνηκε και από την ένταση που δημιουργήθηκε και πάλι για τις υποκλοπές με αιχμή το συνεχές αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να ενημερωθεί για τον λόγο παρακολούθησής του, επικαλούμενος την απόφαση του ΣΤΕ.

Η πράσινη παράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για μη συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ότι ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ είναι ψευδής. «Δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί η εν λόγω απόφαση. Είναι ψευδές. Δεν ισχύει. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όπως εκείνη κρίνει και σύμφωνα με όσα ορίζει το νομικό πλαίσιο έχει εφαρμόσει την απόφαση αυτή και έχει δώσει την ενημέρωση που εκείνη τέλος πάντων έδωσε. Άρα κι αυτός ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ κατά κύριο λόγο δεν ισχύει» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το γάντι σήκωσε ο Κώστας Τσουκαλάς που έκανε λόγο για ηθική και θεσμική παρακμή της κυβέρνησης.

«Το ακούσαμε και αυτό: δύο χρόνια μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Μαρινάκης βάφτισε 'συμμόρφωση' της ΕΥΠ με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, το γεγονός ότι η ΕΥΠ αρνήθηκε να διαθέσει στην ΑΔΑΕ οποιοδήποτε στοιχείο για την αιτιολογία της παρακολούθησης Ανδρουλάκη... Καλούμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να σταματήσει να ευτελίζει το κράτος δικαίου και να εκθέτει τη χώρα μας» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές παραμένει η σκέψη στο τραπέζι ο Νίκος Ανδρουλάκης να καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, λίγο μετά τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.

Και ενώ η πρόθεση από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να είναι συζήτηση με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική στο τετ α τετ των δυο, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τα όσα θα διεξαχθούν ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όταν οι κάμερες κλείσουν και αν στο τραπέζι μπει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, η επιστολική ψήφος των ομογενών, αλλά και οι υποκλοπές και το κράτος δικαίου.

«Ναι» στην επιστολική ψήφο των αποδήμων - «Όχι» στην τριεδρική

Στο συντονιστικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ κλείδωσε η στάση του κόμματος στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ψηφίσει «ναι» στην επιστολική ψήφο, «όχι» όμως στην τριεδρική περιφέρεια που προτείνει η πλειοψηφία, καθώς θεωρούν ότι δημιουργεί ανισορροπία στην εκλογική διαδικασία και πριμοδοτεί κυρίως τους celebrities και τους οικονομικά εύρωστους ομογενείς που μπορούν να τρέξουν μια καμπάνια τέτοιων απαιτήσεων.

