Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ως υφυπουργός Εξωτερικών.
Στην τελετή ήταν επίσης παρών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Δείτε εικόνες:
