Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ορκίστηκε νέος υφυπουργός Εξωτερικών o Τάσος Χατζηβασιλείου

Στην τελετή ήταν παρόντες η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταξύ άλλων - Δείτε εικόνες 

Τάσος Χατζηβασιλείου

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ως υφυπουργός Εξωτερικών.

Στην τελετή ήταν επίσης παρών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Δείτε εικόνες:

Ορκωμοσία υφ. Εξωτερικών

Ορκωμοσία υφ. Εξωτερικών

Ορκωμοσία υφ. Εξωτερικών

Ορκωμοσία υφ. Εξωτερικών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Υπουργείο Εξωτερικών ορκωμοσία Γιώργος Γεραπετρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark