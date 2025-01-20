Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκε από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ως υφυπουργός Εξωτερικών.

Στην τελετή ήταν επίσης παρών ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

