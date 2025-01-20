Δίωρη συνάντηση είχαν σήμερα, Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης της ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ για το θέμα του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης.

Η συνάντηση έγινε υπό την αιγίδα του Ειδικού Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ στο αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που εκδόθηκε από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, και «οι δύο ηγέτες πιστεύουν ότι το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης είναι κρίσιμης σημασίας για να προωθηθούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων των δύο πλευρών, να ενδυναμώσουν τους οικονομικούς δεσμούς και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη». Αυτές οι προσπάθειες έχουν ως στόχο, αναφέρεται, «να δημιουργήσουν απτά κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα σε όλο το νησί, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και βελτιώνοντας τα βιοποριστικά μέσα, προς όφελος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων».

Αναφέρεται ακόμα ότι με αφορμή τη σημερινή συνάντηση και την ανταλλαγή απόψεων, συζήτησαν επίσης και άλλες ιδέες.

«Πεπεισμένοι ότι το άνοιγμα των νέων σημείων διέλευσης θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού κλίματος ενόψει της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, έδωσαν οδηγίες στον διαπραγματευτή και τον ειδικό αντιπρόσωπο να συνεχίσουν τις συναντήσεις και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες», προστίθεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με το sigmalive και το ΚΥΠΕ.

Πακέτο 8 σημείων πρότεινε ο Χριστοδουλίδης

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «υπέβαλα ένα πακέτο προτάσεων με οκτώ σημεία, οκτώ χαρακτηριστικά, που αφορούν οδοφράγματα και άλλες ιδέες που συζήτησα και με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη και ήταν θετικός ο ΓΓ. Ο κ. Τατάρ απάντησε ότι δεν ήταν σε θέση σήμερα να πάρει αποφάσεις. Ήμουν έτοιμος, αν υπήρχε θετική ανταπόκριση, να προχωρούσαμε σε δημοσιοποίηση και των οκτώ σημείων του πακέτου, σημεία που σχετίζονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει επιλογή, δηλαδή διαλέγω ένα από τα οκτώ και προχωρούμε.

Ο κ. Τατάρ ζήτησε χρόνο, δεν ήταν σε θέση σήμερα να λάβει αποφάσεις και να δημοσιοποιηθούν και θα βρεθούμε ξανά όποτε είναι έτοιμος ο κ. Τατάρ».



Ερωτηθείς αν τα οκτώ σημεία αφορούν οδοφράγματα που θα ανοίξουν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «αναφέρθηκα σε οδοφράγματα αλλά και άλλες ιδέες, τις οποίες συζητήσαμε και στη Νέα Υόρκη με δική μου πρωτοβουλία όταν ήταν το δείπνο, ιδέες στις οποίες ο ΓΓ τοποθετήθηκε θετικά, αλλά δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον κ. Τατάρ».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το ένα αφορούσε δίοδο εντός των τειχών για πεζούς και το άλλο μια Επιτροπή Αλήθειας, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχω υποβάλει πέραν από τα οδοφράγματα που ήμουν έτοιμος, για μια Συμβουλευτική Επιτροπή από την κοινωνία των πολιτών που αφορά το Κυπριακό, είχα εισηγηθεί την Επιτροπή Αλήθειας, είχα εισηγηθεί την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Αυτά περιλήφθηκαν σήμερα και μέσα στο πακέτο οκτώ συγκεκριμένων προτάσεων που υπέβαλα, αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν σήμερα σε θέση να αποφασίσει και να υπάρξει η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τη συζήτηση και μόλις είναι έτοιμος (ο κ. Τατάρ), είμαι έτοιμος να συναντηθούμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Τατάρ είπε ότι είναι θετικός στο θέμα της Αθηένου και των Λυμπιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν ήταν θετικός στο θέμα της Αθηένου. Αν ήταν θετικός στο θέμα της Αθηένου θα μπορούσε να υπάρξουν και ανακοινώσεις. Ο κ. Τατάρ, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του, υπέβαλε κάποιες ιδέες στις οποίες αμέσως τοποθετήθηκα. Για το ένα, ναι, είμαστε έτοιμοι, για το άλλο, ο τρόπος που το παρουσίασε ότι είναι προς όφελος των Ελληνοκυπρίων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα - και που αφορούσε την περιοχή των Λυμπιών – ήταν βασικά να μεταφερθεί η συζήτηση από το συγκεκριμένο οδόφραγμα της Αθηένου.

Εμείς υποβάλαμε συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, λαμβάνοντας υπόψη και τα αιτήματα των κατοίκων της Αθηένου, του Πύργου Τηλλυρίας και των γύρω περιοχών, προτάσεις που ενδιαφέρουν και τους Τουρκοκύπριους , προτάσεις για τις οποίες υπήρξε συμφωνία και στο παρελθόν αλλά όταν ήρθε η ώρα της υλοποίησης είδαμε οπισθοχώρηση από τουρκικής πλευράς, περισσότερες ιδέες που συζητήσαμε με τον ΓΓ και ο ΓΓ ήταν θετικός, οκτώ στο σύνολο τους, ένα πακέτο το οποίο φυσικά δεν ήταν για να επιλέγονται μόνο κάποιες από αυτές, αλλά προϋποθέτει να είναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Η απάντηση ήταν συγκεκριμένη, ότι δεν ήταν σε θέση σήμερα να αποφασίσει και να κάνουμε ανακοινώσεις και είπα όποτε είστε έτοιμος είμαι εδώ για να συναντηθούμε και πάλι».

Ερωτηθείς αν η νέα συνάντηση τους θα γίνει κατά την παρουσία της Βοηθού ΓΓ των ΗΕ κας Ρόζμαρι ντι Κάρλο στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «εξαρτάται αποκλειστικά από το πότε θα είναι έτοιμη η τουρκική πλευρά. Επαναλαμβάνω, είναι προτάσεις συγκεκριμένες, δικές μας, τις οποίες επεξεργαστήκαμε και πολύ συγκεκριμένα ανέφερα στη συζήτηση. Αν υπήρχε θετική ανταπόκριση σήμερα θα μπορούσε να δημοσιοποιηθούν».

Σε ερώτηση αν πέραν των γνωστών σημείων διέλευσης που προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά περιλαμβάνονται εισηγήσεις και για άλλα οδοφράγματα, είπε «όχι, τα συγκεκριμένα υπάρχουν όπως τα έχετε αναφέρει. Υπάρχουν κάποια άλλα οδοφράγματα που είχαν αναφερθεί από τουρκικής πλευράς για να δημιουργηθεί μια αμοιβαία επωφελής κατάσταση πραγμάτων. Χωρίς να μπορεί να υπάρξει τοποθέτηση για τα συγκεκριμένα, δεν μπορούσε ο κ. Τατάρ να απαντήσει, ζήτησε χρόνο να τα μελετήσει».

Ερωτηθείς αν αυτό το πακέτο είναι «ή όλα ή τίποτα», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ένα πακέτο που, ναι, έχει αυτή τη διάσταση».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «η επόμενη συνάντηση θα γίνει αν υπάρχει απάντηση, είτε θετική είτε αρνητική. Αλλά για να προχωρήσουν τα ΗΕ να καλέσουν νέα συνάντηση - εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο, ακόμη και σήμερα - αν υπήρχε δυνατότητα απόφασης και εκείνη τη στιγμή, θα μπορούσε να δημοσιοποιηθεί».

Πρόσθεσε ότι «και αρνητική να είναι η απάντηση, θεωρώ ότι θα γίνει συνάντηση για να μεταφέρει τις απαντήσεις σε αυτό το πακέτο με τα οκτώ σημεία που εισηγηθήκαμε συγκεκριμένα».

Οδόφραγμα στη Λουρουτζίνα πρότεινε ο Τατάρ

Τη διάνοιξη οδοφράγματος στη Λουρουτζίνα είπε ότι πρότεινε για πρώτη φορά σήμερα στη συνάντηση με τον κ. Χριστοδουλίδη, ο ηγέτης του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι θα ξανασυναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε δηλώσεις στα τούρκικα μετά τη συνάντηση των ηγετών στην οικία του κ. Στιούαρτ, ο κ. Τατάρ είπε ότι υπάρχει μια «σειρά από δυσκολίες στην περιοχή του Πυροϊού. Ανέφερα ότι επιπλέον της Μιας Μηλιάς μπορεί να ανοίξει οδόφραγμα στη Λουρουτζίνα».

Για την πρόταση διόδου στα Κόκκινα ο κ. Τατάρ είπε ότι εκεί είναι στρατιωτική περιοχή και κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ανέφερε επίσης ότι θα έχουν νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα συζητήσουν «το θέμα της Πύλας».

Μιλώντας στα αγγλικά κι ερωτηθείς πώς ήταν η συνάντηση, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι συζήτησαν εποικοδομητικά. «Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, επειδή υπάρχουν 8 εκατομμύρια διελεύσεις ετησίως. Αυτός είναι ένας σημαντικός αριθμός, επομένως είναι ευθύνη μας να κάνουμε τη ζωή αυτών των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων πιο εύκολη, είναι μεγάλη ευθύνη. Όλα αυτά τα έχω θέσει στον φίλο μου Νίκο. Πρέπει να κάνουμε κάτι θετικό για να κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη για όλους αυτούς τους ανθρώπους».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ανέφερε πως πήγε στη συνάντηση για να συζητήσει για τις διελεύσεις και «όχι διόδους τράνζιτ». «Τα Κόκκινα», είπε, «είναι στρατιωτική περιοχή είναι δύσκολο».

