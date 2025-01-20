Το πρόσφατο πόρισμα πραγματογνώμονα των οικογενειών για το δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με το οποίο 30 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους από εύφλεκτα υλικά, κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί της Δευτέρας.

«Πρόκειται για μια εν εξελίξει διαδικασία που ερευνά η Δικαιοσύνη, την οποία εμείς δεν υποκαθιστούμε σε καμία περίπτωση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας εκ νέου την Αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του τραγικού συμβάντος.

«Η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Προφανώς η κάθε πλευρά έχει δικαίωμα να έχει τον πραγματογνώμονά της, αξιολογούνται οι πραγματογνωμοσύνες. Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο, υπάρχουν όμως και οι επίσημες πραγματογνωμοσύνες της Δικαιοσύνης. Πολλές φορές πραγματογνωμοσύνες του ενός ή του άλλου διαδίκου βαφτίζονται πραγματογνωμοσύνες της Δικαιοσύνης, αυτό συμβαίνει πολλές φορές σε δικαστικές υποθέσεις, για αυτό και καλό είναι να περιμένουμε τα πορίσματα χωρίς να κάνουμε δικαστήρια σε ενημερώσεις συντακτών και τηλεοράσεις».

Σχετικά με τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως βασικός στόχος είναι να αξιοποιηθούν πόροι και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα απορροφήσουν τις αυξήσεις, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε σε καλό δρόμο».

Σε ερώτηση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πολιτική σύγκρουση γύρω από τις εκλογικές συνεργασίες, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, κάνοντας τα πράγματα χειρότερα, σημειώνοντας:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεται σε μπαμπούλα, σε προπαγάνδα της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα στελέχη έχουν αναφερθεί σε μια σειρά από κόμματα των εντός πολλών εισαγωγικών προοδευτικών δυνάμεων ως συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα που δεν έχουμε ακούσει ακόμα ως πιθανό συνομιλητή είναι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Κατόπιν σχολίασε και τη σημερινή εκδήλωση παρουσία των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Το Μαξίμου και η κυβέρνηση προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε διαρκώς τη χώρα. Ευτυχώς σε μια περίοδο πολλαπλών χρήσεων η Ελλάδα εκπέμπει σταθερότητα και ισχυροποιείται μέρα με τη μέρα. Οπότε δεν υπάρχει ανησυχία για μια πολιτική εκδήλωση», είπε.

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στην κ. Σακελλαροπούλου.

Το ενδιαφέρον της Chevron καταδεικνύει η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

«Το ενδιαφέρον της Chevron, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα μας η Exxon Mobil, σηματοδοτεί την ταυτόχρονη παρουσία δύο ενεργειακών κολοσσών και ενισχύει την πεποίθηση πως η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης».

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχεται την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας και θα προχωρήσει μέσα στην εβδομάδα στην έκδοση της σχετικής απόφασης, η οποία θα προβλέπει την ακριβή έκταση και την άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αξιολογηθεί και η χωρική επέκταση των ερευνών. Παράλληλα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων καταθέτει σήμερα τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «αναμένουμε σημαντικές θετικές συνέπειες για την επιτυχία της προσπάθειας εντοπισμού οικονομικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, καθώς στις υπάρχουσες περιοχές έρευνας προστίθενται επιπλέον περίπου 11.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα για εξερεύνηση (αύξηση κατά 25% των ενεργών περιοχών προς εξερεύνηση), γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να εντοπιστούν ακόμα περισσότεροι στόχοι ενδιαφέροντος. Επιπλέον, προστίθεται ένας ακόμα επενδυτής σε ρόλο διαχειριστή, γεγονός που σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να εκτελεστούν περισσότερες εξερευνητικές γεωτρήσεις, που απαιτούνται για την επιτυχία των ερευνών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ωρίμανση της αγοράς στο τομέα εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων της Ελλάδος, καθώς αυξάνεται ποιοτικά το επίπεδο των ερευνών, ενισχύονται οι εμπορικές προοπτικές και επιλογές των επενδυτών στη χώρα μας και ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας αγοράς».

