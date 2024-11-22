Τ. Θεοδωρικάκος: Έλεγχοι σε πάνω από 10.000 κωδικούς και σε περισσότερες από 100 αλυσίδες καταστημάτων

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισκέφτηκε σήμερα καταστήματα στην οδό Ερμού ενόψει της “Black Friday” την επόμενη Παρασκευή. Μαζί ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συζήτησε με εμπόρους και εργαζόμενους για την κίνηση στην αγορά, άκουσε προσεκτικά όλα τα θέματα που τους απασχολούν και έστειλε το μήνυμα πως μόνιμο μέλημα της Κυβέρνησης είναι η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και η προστασία των καταναλωτών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ανέφερε πως αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σε πάνω από 10.000 κωδικούς και σε περισσότερες από 100 αλυσίδες καταστημάτων, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παραπλανητικών εκπτώσεων, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι μόνιμο μέλημά μας η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, του εμπορικού κόσμου και ταυτόχρονα η προστασία των καταναλωτών. Διευκολύναμε τον εμπορικό κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα την επόμενη Κυριακή να είναι ανοικτά τα μαγαζιά στο πλαίσιο της "Black Friday".

Προφανώς, θέλουμε να τονωθεί το γιορτινό κλίμα ενόψει των Χριστουγέννων, να διευκολυνθούν οι πολίτες, να κάνουν τις αγορές τους σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές.

Την ίδια στιγμή, όμως, θέλω να προειδοποιήσω ότι με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και η ΔΙΜΕΑ πραγματοποιούν ελέγχους σε πάνω από 10.000 κωδικούς - ειδικά αυτό το διάστημα - σε πάνω από 100 αλυσίδες καταστημάτων, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παραπλανητικών εκπτώσεων, το οποίο είναι απαράδεκτο. Προτρέπω τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζουν όλοι ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι πολύ αποτελεσματικοί».

