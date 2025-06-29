Το Κογκρέσο είναι πλέον έτοιμο να επανεξετάσει το αίτημα της Τουρκίας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, και να άρει τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί για την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, δηλώνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τόμας Μπάρακ σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 στις 17 Ιουλίου 2019, όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποχώρησή της μετά την παραλαβή του ρωσικού συστήματος S-400.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε στην Τουρκία κυρώσεις βάσει του νόμου CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), γεγονός που «πάγωσε» οριστικά κάθε συμμετοχή και τις υπόλοιπες συμβάσεις της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35.

Ειδικότερα, όταν ο Τόμας Μπάρακ ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόοδος στην αναστροφή των αμερικανικών κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA και στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, ο Μπάρακ απάντησε κατηγορηματικά: «Απολύτως ναι».

Τόνισε ότι η Τουρκία παραμένει κρίσιμος εταίρος για το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζοντας ότι πολλά εξαρτήματα των F-35 κατασκευάζονται ήδη στην Τουρκία. Είπε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ερντογάν, μαζί με τον Ρούμπιο και τον Φιντάν, συμφωνούν στην εύρεση λύσης.

«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει σημαντική πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας», είπε ο Μπάρακ, υπονοώντας ότι το Κογκρέσο είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το ζήτημα από νέα οπτική γωνία.

«Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεν είναι απλώς εταίροι σε θέματα άμυνας, αλλά μοιράζονται τη δέσμευση να εξελιχθούν από την άμυνα σε σημαντικούς πυλώνες διπλωματίας, ασφάλειας και συνεργασίας», κατέληξε.

«Η Τουρκία είναι καθοριστικός παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή»

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και Ειδικός Απεσταλμένος για τη Συρία, δήλωσε επίσης ότι θεωρεί την Τουρκία καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu την Κυριακή, κατά την επίσκεψή του στην πόλη Σμύρνη, ο Μπάρακ κάλεσε σε «νέο διάλογο» στην περιοχή. Οι τοποθετήσεις του έρχονται εν μέσω της πρόσφατης έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν και του εν εξελίξει πολέμου στη Γάζα.

«Το Ισραήλ χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλ του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία», είπε ο Μπάρακ. «Ό,τι συμβαίνει τώρα ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν είναι ένα σήμα για όλους μας ότι ήρθε η ώρα να χαράξουμε ένα νέο μονοπάτι. Και το κλειδί για αυτό το μονοπάτι είναι η Τουρκία».

Ο Μπάρακ τόνισε τη στενή προσωπική σχέση ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μοιράζονται παρόμοια αμοιβαία εμπιστοσύνη.

«Σε ένα κρίσιμα σημαντικό σημείο της ιστορίας, αυτά τα τέσσερα άτομα έχουν χτίσει μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αμοιβαία κατανόηση και την οικειότητα», είπε ο Μπάρακ. «Υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία, γιατί έχουμε δύο ηγέτες που εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, υποστηριζόμενοι από υπουργούς που ξέρουν ακριβώς πώς να υλοποιήσουν αυτό το όραμα.»

Υπογράμμισε ότι οι δύο τηλεφωνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Τραμπ και Ερντογάν ήταν καταλυτικές για την οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης.

Ο Μπάρακ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ πάντα θεωρούσαν την Τουρκία ζωτικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

«Το χάος στη Μέση Ανατολή έχει διατηρηθεί, κατά μεγάλο μέρος, από τις συνεχείς επεμβάσεις της Δύσης», είπε. «Όμως ο Τραμπ και ο Ερντογάν βλέπουν σε αυτό μια ευκαιρία να αλλάξουν τον διάλογο — και αυτό απαιτεί τολμηρή ηγεσία».

«Πιστεύω ότι η Τουρκία βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, όπως έχουμε δει στη Συρία», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία είχε καθοριστικό ρόλο στις πρόσφατες εξελίξεις της περιοχής.

Πάντως, ο ομογενής βουλευτής των Δημοκρατικών Κρις Πάπας, μιλώντας στα Νέα, διαβεβαίωσε πως οι πόρτες θα παραμείνουν (για την ώρα) κλειστές για την Αγκυρα όσον αφορά τα F-35.

