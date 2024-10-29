Βορίδης στον ΣΚΑΪ: Δεν υπάρχει μετατόπιση της κυβέρνησης από τις πάγιες θέσεις στα ελληνοτουρκικά

Ελληνοτουρκικά, αμερικανικές εκλογές και εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη, στον ΣΚΑΪ.

Ξεκινώντας από τα ελληνοτουρκικά και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί υποχωρητικότητας, ο υπουργός Επικρατείας παρέπεμψε εν πρώτοις στις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος «για πολλοστή φορά είπε ότι ένα είναι το ζήτημα». Ο Μ. Βορίδης ζήτησε δε, το ίδιο ερώτημα που του απευθύνεται, να τεθεί σε εκείνους που ανοίγουν τέτοια συζήτηση. Όπως επιχειρηματολόγησε μάλιστα, στη συνέχεια, μετά από κάθε φορά που γίνεται συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών, εκδίδεται ανακοινωθέν για «το περιεχόμενο του διαλόγου, για το τι έχει διαμειφθεί, ποια είναι τα ζητήματα που συζήτησαν».

Κατά συνέπεια, το σωστό, κατά τον κ. Βορίδη, ερώτημα που πρέπει να τεθεί σε όσους εκφράζουν την αγωνία τους, είναι: «Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε; Υπάρχει κάτι που δικαιολογεί αυτή την ανησυχία σας; Υπάρχει μετατόπιση της ελληνικής κυβερνήσεως στις κλασικές θέσεις;». Και, αποδέκτες των ερωτημάτων αυτών είναι κάθε ένας, ο οποίος θέτει σχετικό ερώτημα στο δημόσιο διάλογο, συμπλήρωσε.

Στο ερώτημα αν είναι το σωστό timing για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο υπουργός Επικρατείας απάντησε ως εξής: «Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος υπό την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια ουσιαστική μετακίνηση των θέσεων της Τουρκίας. Η Τουρκία ό,τι έλεγε, λέει. Κι εμείς ό,τι λέγαμε, λέμε. Επομένως όταν ο καθένας κρατάει τη θέση του, δεν βλέπω μεγάλο περιθώριο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος».

Από την άλλη μεριά, ωστόσο, «ο διάλογος από μόνος του καλό είναι να υπάρχει. Έχει φέρει θετικά αποτελέσματα», σημείωσε και επικαλέστηκε τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και το ότι έχουν σταματήσει οι παραβιάσεις. «Και όταν ακόμη υπάρχουν ζητήματα, υπάρχει ένα επίπεδο επικοινωνίας, μέσω του οποίου να λύνονται αυτά σε έναν ορισμένο βαθμό. Όλο αυτό είναι κάτι θετικό. Η soft ατζέντα μπορεί να μην είναι ο μεγάλος πυρήνας, αλλά κάτι αφήνει», ανέφερε ακόμη φέρνοντας παραδείγματα από το οικονομικό πεδίο, όπως η τουριστική βίζα ή οι εμπορικές σχέσεις των δύο κρατών.

«Δεν λέω, "ξαφνικά τι καλοί που έγιναν οι Τούρκοι και πόσο απέστησαν από τις θέσεις τους". Είναι μια χώρα με τα δικά της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και που είναι πολύ μακριά από την ευρωπαϊκή αντίληψη πραγμάτων σε πολλά ζητήματα. Δείτε τη θέση Ελλάδας και Τουρκίας στο θέμα, Ισραήλ και τρομοκρατία», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για το ενδιαφέρον του αμερικανικού παράγοντα, ο υπουργός Επικρατείας παρατήρησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν με την Τουρκία έναν ανοιχτό… τραχανά σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι μια παρωνυχίδα σε μια πάρα πολύ κρίσιμη και άμεση ατζέντα. Το τι κάνει η Τουρκία με τη Χαμάς προφανώς απασχολεί τις ΗΠΑ, όπως απασχολεί το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου. Το τι κάνει η Τουρκία σε σχέση με το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή είναι κεντρικό ζήτημα -και προφανώς απασχολεί και το ΝΑΤΟ και μια σειρά από ευρωενωσιακούς θεσμούς για το ποια είναι η στάση της Τουρκίας σε μεγάλα ζητήματα».

Ενώ για τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές, εκτίμησε ότι «θα παίξουν ρόλο, η εκλογή του Τραμπ ενδεχομένως να δημιουργήσει αλλαγές στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, όχι όμως σε ζητήματα όπως αυτά. Δηλαδή μπορεί να δούμε διαφοροποίηση στην Ουκρανία, δεν νομίζω να δούμε διαφοροποίηση - μην δούμε και το… ανάποδο, παρόξυνση και ένταση - στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και της στήριξης του Ισραήλ».

Στα θέματα αμιγούς εσωτερικής πολιτικής, εκτίμησε πως «δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στον προϋπολογισμό».

Ενώ για το θέμα του/της επόμενου/ης Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Μ. Βορίδης, αφού είπε πως δεν έχει ακούσει σχετική συζήτηση, τόνισε: «Οφείλουμε να ακούμε τον πρωθυπουργό, που έχει δηλώσει ότι είναι πρόωρη και προσβλητική η συζήτηση αυτή και δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «ακριβώς επειδή ο πρωθυπουργός σκέφτεται σύμφωνα με τη συνταγματική τάξη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που χρειάζονται για κάτι τόσο σοβαρό, όπως είναι η επιλογή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, είμαι βέβαιος ότι, όταν έλθει εκείνη η ώρα, η επιλογή του θα είναι τέτοια, η οποία θα έχει ευρύτερη αποδοχή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

