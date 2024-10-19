ΣΥΡΙΖΑ: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης και Γκλέτσος

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμφθηκαν χθες από την Κεντρική Επιτροπή η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Απόστολος Γκλέτσος.

Σε ανάρτησή της, η Σοφία Ιντζιάδου, μέλος της ΚΕ, αναφέρει ότι τα τρία στελέχη παραπέμφθηκαν «έπειτα από ακραίες τοποθετήσεις που ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα μια ομάδα συντρόφων », ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας «να επιληφθεί των ανωτέρω περιστατικών και να πράξει όσα ορίζει το καταστατικό, επιβάλλοντας αν έτσι κρίνει, τις αναγκαίες πειθαρχικές κυρώσεις».

Μέσα σε αυτό το κλίμα διχασμού και διάσπασης στο κόμμα, φουντώνουν τα σενάρια περί αναβολής του Συνεδρίου που - όπως έχει ανακοινωθεί - θα κληθεί να εγκρίνει τις υποψηφιότητες για την προεδρία.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου και η εκλογή προέδρου στις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασιστεί

