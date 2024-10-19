Του Αντώνη Αντζολέτου

Άνοιξαν διάπλατα και πάλι τα εθνικά θέματα με την ελληνική κυβέρνηση να έχει μπροστά της μια πλούσια και καυτή ατζέντα με κορυφαία ζητήματα το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά. Από τις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής δεν βγήκε «λευκός καπνός». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να σκληρύνει η πολιτική για το μεταναστευτικό και κάλεσαν την Κομισιόν να υποβάλει προτάσεις. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 20% των παράτυπων μεταναστών επιστρέφουν πίσω στις χώρες τους, με τους «27» να ζητούν την αύξηση και την επιτάχυνση των επιστροφών. Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι το ζητούμενο, καθώς το σημερινό θεωρείται ξεπερασμένο. Το κλίμα εντός του Συμβουλίου ήταν τεταμένο μετά και την πρόσφατη απόφαση της Γερμανίας για την επαναφορά εσωτερικών ελέγχων στη ζώνη Σένγκεν. Οι διερευνητικές που έγιναν μεταξύ 11 χωρών έδειξαν πως επικρατεί αναβαρασμός και σύμφωνα με πληροφορίες αυτές οι συζητήσεις θα συνεχιστούν. Η λύση είναι πάντα δύσκολη από τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις όπως της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας, που ζητούν εξαίρεση από την κοινή μεταναστευτική πολιτική.

Για την ελληνική πλευρά δυο πράγματα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Η συμφωνία με τρίτες χώρες για τις επιστροφές που εκεί χρειάζεται η Κομισιόν να «σκύψει το κεφάλι» και να εργαστεί πολύ σκληρά, αλλά και συμφωνία για τη φύλαξη των συνόρων. Είναι γεγονός πως λεφτά στο τραπέζι δεν υπάρχουν πέρα από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν μπει στον προϋπολογισμό. «Η Ε.Ε. θέλει να κάνει πολλά με λίγα» σχολίαζαν αξιωματούχοι σε σχέση με την έλλειψη αποφασιστικότητας που υπάρχει για άλλη μια φορά. Το θετικό στοιχείο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πως μπήκε και πάλι το θέμα της Συρίας στο τραπέζι.

Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία η κυβέρνηση αφορά τα ελληνοτουρκικά με την επικείμενη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στις 8 Νοεμβρίου. Δεν είναι αναγκαστικά ορόσημο το ραντεβού που θα γίνει στην Αθήνα, καθώς οι δυο υπουργοί Εξωτερικών ενδεχομένως να ξαναβρεθούν πριν πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας τον Ιανουάριο στην Άγκυρα. Με την Τουρκία να επιμένει να βάζει όλα τα ζητήματα επάνω στο τραπέζι ως «πακέτο» είναι σαφές πως τα δύσκολα θέματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Για την ελληνική πλευρά η μοναδική διαφορά είναι η ΑΟΖ και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτό που δεν θα μείνει στην άκρη είναι η ενδυνάμωση της θετικής ατζέντας προκειμένου τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο να διατηρηθούν.

Πηγή: skai.gr

