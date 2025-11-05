ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Όχι άλλα ψέματα, κύριε Χατζηδάκη, ο «ταχυδρόμος» είχε έρθει στην ώρα του

«Δεν προκαλούν καμία έκπληξη τα κραυγαλέα ψέματα, οι υπεκφυγές και η ανευθυνότητα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αναφορικά με τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών ως προς την ενημέρωση που είχε ο ίδιος και η κυβέρνηση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για το επίμαχο σχέδιο συρρίκνωσης του οργανισμού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Προστίθεται πως: «Κι αυτό γιατί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν την ταυτότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως φάνηκε και από το ότι έφτασαν στο σημείο να ματαιώσουν τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, η συνεδρίαση της οποίας αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προκειμένου να συζητηθεί το λουκέτο στα 204 υποκαταστήματα του οργανισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο τέως διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρ. Σκλήκας, ο οποίος εξαναγκάστηκε χθες σε παραίτηση στην απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί των ευθυνών της, είχε στείλει, ήδη από τις 10 Οκτωβρίου, αναλυτική επιστολή στον κ. Χατζηδάκη, στην οποία περιγράφεται με πλήρη λεπτομέρεια το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ. Και ο κ. Χατζηδάκης αντί να απολογηθεί για τους απίστευτους ισχυρισμούς ότι δήθεν δεν ήξερε, ζητάει και τα ρέστα, παριστάνοντας τον θιγμένο, αλλά και το θύμα, αφού κάνει λόγο για στοχοποίηση! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εξακολουθεί να ψεύδεται αφού ισχυρίζεται πως δεν είχε συγκεκριμένη ενημέρωση για τα καταστήματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, τη στιγμή που η επιστολή του κ. Σκλήκα που δημοσίευσε η εφημερίδα περιέχει πλήρη πίνακα για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό.

Όλα αυτά θα προκαλούσαν γέλιο αν δεν επρόκειτο για κάτι τόσο σοβαρό όπως η υπονόμευση ενός δημόσιου οργανισμού που εξυπηρετεί χιλιάδες ανθρώπους και ιδίως όσους και όσες ζουν στην περιφέρεια. Πώς είναι δυνατόν να ξεστομίζει ένας υπουργός -και μάλιστα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης- ότι δεν ήξερε, ιδίως όταν είχε πλήρη γνώση εδώ κι ένα μήνα; Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ότι δεν είχε την πλήρη εικόνα; Ακόμα κι αν δεν την είχε -που την είχε, όπως αποκαλύφθηκε- γιατί δεν ζήτησε διευκρινίσεις;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να γλιτώσει από τη λογοδοσία. Πρέπει να ενημερωθούν οι πάντες για το καταστροφικό σχέδιο της για τα ΕΛΤΑ και βεβαίως το σχέδιο αυτό πρέπει να ακυρωθεί».

Χατζηδάκης: Ως εδώ! Δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

«Προκειμένου να σταματήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας σημειώνω και πάλι ότι, όπως είχα δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωσης για το θέμα παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών», τονίζει από την πλευρά του σε δήλωσή του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε σχέση με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών ως προς το θέμα των ΕΛΤΑ.

Ο ίδιος σημειώνει πως: «Έχω ήδη επιβεβαιώσει επίσης δημόσια την ύπαρξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που όπως σημείωσα, επαναλάμβανε ουσιαστικά όσα ειπώθηκαν στη σύσκεψη, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένα καταστήματα. Όμως, ακόμα μια φορά δηλώνω ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν προχώρησε, με βάση τη συλλογική κυβερνητική κατεύθυνση, στην εκ των προτέρων επεξήγηση του προβλήματος, στην παρουσίαση των δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην έγκαιρη ανάλυση της αναγκαιότητας για τη λύση που επελέγη. Στοιχείο εξαιρετικά κρίσιμο στην όλη υπόθεση. Αυτή είναι η ουσία και τίποτε δεν έχουμε να κρύψουμε. Υπογραμμίζω και πάλι:

-Η κυβέρνηση επιμένει στην κρισιμότητα του προβλήματος και θα εργαστεί για την εφαρμογή λύσης, που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ΕΛΤΑ.

- Όσον αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχθώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσα εντολές για το κλείσιμο καταστημάτων.Ως εδώ! Έχω αναλάβει την υλοποίηση την πολλών, κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Δεν έχω λόγο, όμως, να αναλάβω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν.

Τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή. Αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό».

