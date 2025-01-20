ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά επιχειρεί να συσκοτίσει τα γεγονότα αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών

Επιμένει στην κατηγορία ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συσκοτίσει τα γεγονότα σε σχέση με το δυστύχημα των Τεμπών ο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρεί απαραίτητη την κλήση του εμπειρογνώμονα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που υπογράφει το επίσημο πόρισμα, προκειμένου να ενημερωθεί θεσμικά η Βουλή για τα ευρήματα αναφορικά με το δυστύχημα.

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Τηρώντας με απόλυτη ευλάβεια τη γραμμή του "μπαζώματος", ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε για μία ακόμη φορά να συσκοτίσει τα γεγονότα αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτό, έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει ακόμα και τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων για το τραγικό συμβάν που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων. Η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν μας εκπλήσσει. Αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα της επιχείρησης συγκάλυψης, που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος».

Κλείνοντας αναφέρει: «Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται να επιτρέψει να θαφτεί το έγκλημα, όσο και αν αυτό αποτελεί τον βασικό στόχο της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ευπρόσδεκτη η εισφορά στοιχείων για την υπόθεση από όποιον εμπλεκόμενο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.