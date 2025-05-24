Ότι «το τελικό κείμενο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καταρρίπτει οριστικά την επικοινωνιακή εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα του καθηγητή Δ. Καρώνη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Το τελικό κείμενο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, που αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, καταρρίπτει οριστικά την επικοινωνιακή εκστρατεία που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από τη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα του καθηγητή Δ. Καρώνη. Μια εκστρατεία που, προσπάθησε μέσω επιλεκτικής προβολής σημείων του πορίσματος να μπαζώσει για δεύτερη φορά τη μοιραία πυρόσφαιρα.

Το πόρισμα του Οργανισμού επισημαίνει αφενός πως η πυρόσφαιρα που σχηματίστηκε από τη σύγκρουση οφείλεται στην ύπαρξη υδρογονανθράκων αφετέρου, ξεκαθαρίζει πως το μέγεθος της έκρηξης και της πυρόσφαιρας που σχηματίστηκε είναι απίθανο να προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης των κινητήρων. Συγκεκριμένα για την πυρόσφαιρα, που αποτέλεσε, μετά τη σύγκρουση, αιτία θανάτου κάποιων εκ των θυμάτων, αναφέρεται ως πιθανή η παρουσία αγνώστου καυσίμου, (σελίδα 142, σημείο 478), για το οποίο η εκτίμηση κάνει λόγο για ποσότητα 2,5 τόνους (σελ. 144). Επιπλέον, γίνεται σαφής αναφορά σε ίχνη ξυλολίου (σελ. 104, σημείο 474). Ξεκάθαρα δε, αναφέρεται ότι τα έλαια σιλικόνης, δεν είναι ικανά να προκαλέσουν την πυρόσφαιρα (σελ. 207).

Βασική διαπίστωση των επιστημόνων είναι ότι το «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος προκάλεσε «απώλεια ζωτικής σημασίας, ενδεχομένως, πληροφοριών» (σελ. 173, σημείο 65) για την έρευνα και την αποκάλυψη της αλήθειας λόγω μη προστασίας και «σωστής χαρτογράφησης του χώρου διερεύνησης του δυστυχήματος» (σελ. 16, σημείο 22).

Στο πλαίσιο αυτό, γεννώνται τα εξής ερωτήματα: Για ποιο λόγο το πλήρες κείμενο δεν παρουσιάστηκε εξαρχής, δηλαδή στις 27 Φλεβάρη; Ασκήθηκαν κυβερνητικές πιέσεις προκειμένου τα κρίσιμα αυτά σημεία αναφορικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας να αφαιρεθούν από αυτό;

Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά οφείλουν εξηγήσεις. Η ελληνική κοινωνία απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη. Το κρυφτούλι, η αποποίηση ευθυνών και η «δολοφονία χαρακτήρων» όσων αναζητούν την αλήθεια πρέπει να σταματήσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.