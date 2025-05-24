Σε κοινή δήλωση προχώρησαν ο Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής Δωδεκανήσου, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης και Δημήτρης Σπυράκος, Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η ακρίβεια έχει γίνει καθεστώς στη χώρα μας εξαιτίας της αδράνειας και της αδυναμίας της κυβέρνησης. Αναμφισβήτητα, δε, μία από τις βασικές αιτίες της είναι η υποβάθμιση επί των ημερών της και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών. Η εποπτεία του κράτους, μετά και την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αποδυναμώθηκε ακόμη περαιτέρω με την ανάθεσή της προστασίας του καταναλωτή σε μία υποστελεχωμένη Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αυτό μάλιστα συμβαίνει στη χώρα μας σε μία εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τόσο την αναβάθμιση της διοικητικής προστασίας των καταναλωτών όσο και την ενίσχυση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών. Όλες, μάλιστα, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν οργανώσει και ιδρύσει αντίστοιχες ισχυρές εποπτικές αρχές.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αδιαφορεί και κινείται τα τελευταία χρόνια προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει από το 2022 ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την ίδρυση μίας ισχυρής εποπτικής Αρχής Προστασίας Καταναλωτών, που θα διαθέτει τις αρμοδιότητες, τα μέσα, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία, ώστε να προστατεύει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των κατανλωτών.

Αντί, όμως, η κυβέρνηση να στηρίξει την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, επιδίδεται σήμερα, μπροστά στα αδιέξοδα των πολιτικών της, σε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όπως κάνει πάντα, εμφανίζοντας δήθεν ως «νέα ιδέα» την ίδρυση μίας Αρχής για την προστασία των καταναλωτών που θα φρενάρει την ακρίβεια.

Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας εισηγηθεί άλλωστε την ευρύτερη ανάγκη μίας νέας αρχιτεκτονικής στο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών και της εποπτείας των αγορών, θα συνεχίσει να πρωτοστατεί με τις προτάσεις του ώστε να διασφαλίσει την ίδρυση μίας πραγματικά ουσιαστικής και αποτελεσματικής Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.