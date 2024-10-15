Αμφισβήτησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που αποφάσισε τον αποκλεισμό του από την κούρσα της ηγεσίας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης και προέβλεψε ότι το Συνέδριο θα αναβληθεί.

Στην συνέντευξή του στο Star ανέφερε: «Οι ανακοινώσεις που βγαίνουν εναντίον μου είναι σοκαριστικές: "το θέμα είναι λήξαν", "αμετάκλητες αποφάσεις", ποιος βγάζει αυτές τις αποφάσεις, ποιος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ;».

Είπε ακόμη: «Αποδέχομαι την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την καθαίρεσή μου, ωστόσο θα έπρεπε να παραμείνω πρόεδρος του κόμματος και να οδηγήσω το κόμμα στο Συνέδριο και στην εκλογή αρχηγού. Το έκτακτο Συνέδριο εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Το επικείμενο Συνέδριο μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει. Θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους. Αυτή την στιγμή κανείς δεν είναι υποψήφιος, το Συνέδριο είναι το όργανο που εγκρίνει τις υποψηφιότητες. Θέλουν να με αποκλείσουν γιατί εφόσον είμαι υποψήφιος, η βάση θα εκφραστεί και δεν θα χάσω. Φοβούνται την οργή του κόσμου. Υπάρχει κύμα υπέρ μου που το βλέπουν στις οργανώσεις».

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να ιδρύσει δικό του κόμμα απάντησε ότι «έχουμε το δικό μας κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον εγκαταλείπω, έχω δεσμευτεί ότι δεν θα προδώσω τα μέλη του κόμματος»

Και πρόσθεσε: «Το Συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του. Η πρόβλεψή μου δυστυχώς είναι ότι θα αναβληθεί, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η βάση βράζει»

Καταδίκασε τις επιθέσεις οπαδών του σε δημοσιογράφους λέγοντας: «Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τα ήθη και τις αρχές της Αριστεράς και της Δημοκρατίας δεν εκφράζουν εμένα».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε, επίσης, ότι έφτιαξε δικό του site, το odikomassyriza.gr, καλώντας τον κόσμο να εγγραφεί.

«Παρακαλώ τον κόσμο που θέλει να στηρίξει πέρα από την εγγραφή του στις ΟΜ να κάνει εγγραφή στο δικό μας site odikomassyriza.gr», είπε χαρακτηριστικά..

Στη φόρμα εγγραφής για τον «δικό μας ΣΥΡΙΖΑ» ζητείται ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και διεύθυνση ενώ υπάρχουν τα δύο ερωτήματα:

«αν είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ»

«αν θέλετε να γίνετε εθελοντής»

Πηγή: skai.gr

